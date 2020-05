La oposición madrileña afea al consejero de Sanidad el "desorden organizativo" en un "momento crítico": "Es gravísimo"

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) han afeado este viernes al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el "desorden organizativo" de un departamento clave en la lucha contra la pandemia tras la dimisión, este jueves, de la hasta ahora directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, y la reestructuración de la consejería con la puesta en marcha de una viceconsejería que dirigirá Antonio Zapatero, director médico de Ifema.

Durante la comparecencia de Enrique Ruiz Escudero en la Comisión de Sanidad, el diputado del PSOE y portavoz socialista del ramo, José Manuel Freire, ha acusado al Gobierno regional de "haberse desautorizado" a sí mismo al haber desoído a la directora general, que les recomendaba no pasar de fase. "Cambian de responsable y la desacreditan", ha dicho Freire.

"Ese informe decía que en estos momentos no es recomendable cambiar de fase. Y no han dado ninguna razón por la cual la Comunidad esté preparada para pasar a la fase 1", ha agregado el diputado, al tiempo que le ha afeado al consejero "falta de transparencia y corresponsabilidad" cuando cambian ahora un organigrama y provocan un "desorden organizativo en uno de los momentos más críticos".

Freire ha señalado que en la Comunidad de Madrid existen 38 epidemiólogos y aún "no han tomado ninguna medida para reforzar la salud pública" ni conocen qué número de personas van a incluir para reforzar la Atención Primaria en lo que tiene que ver con la epidemia.

En otro orden de cosas, Freire ha pedido que se cambie el formato de la Comisión de Sanidad para que el consejero pueda responder a cada uno de los portavoces sin un límite y ha insistido en su comparecencia semanal.

Más Madrid: "Si no hay salud no podemos tener datos económicos"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en Sanidad, Mónica García, ha lamentado la "gravísima" dimisión de la directora general de salud pública y ha cuestionado que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reuniera con actores económicos y no con Fuentes y con el consejero. Este jueves, Más Madrid anunció que llevaría a la Fiscalía la renuncia de Fuentes.

"Dijeron que iban a contratar a los residentes, pero ellos ya están trabajando y ¿no van a contratar a nadie más en salud pública? ¿Para rastrear bien los casos no van a contratar a nadie?", se ha preguntado García, que ha reiterado que no hay camas de UCI suficientes para un posible rebrote y le parecería "irresponsable" que el Gobierno regional les volviera a hacer pasar "por el mismo horror" a los sanitarios.

"Si no hay salud no podemos tener datos económicos y no nos podemos permitir un rebrote ni un confinamiento como el que hemos tenido", ha opinado Mónica García.

En su turno de palabra, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Vanessa Lillo, ha criticado que parece que están "deshojando una margarita" para decidir el futuro de la Comunidad cuando una mañana se levantan pensando en no solicitar la fase 1 y luego por la tarde "cambian de opinión". Lillo ha pedido que les trasladen a la oposición los informes que ha firmado para ese cambio de fase y si Madrid cumple con los requisitos para llevar a cabo una estrategia de diagnóstico y control de la pandemia con el refuerzo de equipos en Atención Primaria.

"Yo veo un futuro incierto, porque tampoco ha dicho nada de la contratación de los profesionales o los test. Parece que han escupido para arriba porque atacó al Gobierno central cuestionando la validez de esos test y 100.000 en la Comunidad son poco fiables", ha sostenido la diputada de Unidas Podemos.

La portavoz de Vox, Gádor Joya, ha pedido al Ejecutivo autonómico que "dentro de este caos" puedan reorganizarse y los ciudadanos tengan una situación de "orden" dentro del caos en el que estamos sumidos. "Tenemos la sensación de que vamos tarde. El Gobierno de España ha sido irresponsable y nos ha metido en fases a ciegas porque no estamos preparados. No ha estado a la altura y han aprovechado el gran sacrificio de los ciudadanos para no cumplir con su obligación. Queremos confiar en ustedes pero nos quieren sacar a las calles el lunes", ha criticado.

Asimismo, ha pedido también el informe que ha entregado al Ministerio de Sanidad para que lo vean todos los grupos parlamentarios y le ha pedido que dé a conocer si tienen algún protocolo organizado con el comité de expertos.

Tests y rastreo para salir con éxito del confinamiento

El portavoz de Cs, Enrique Veloso, ha apostado por hacer test a todos los casos sospechosos y hacer un rastreo de los contactos que han tenido estos casos que den positivo, como han hecho en otros países, porque es "la única forma de salir con éxito del confinamiento". Quiere saber cómo van a organizarse en la Comunidad para contar con ese rastreo y para potenciar el papel de la salud pública "más allá de la reciente creación de otra Consejería".

El portavoz en Sanidad del PP, Eduardo Raboso, ha defendido el plan de actuación que se está llevando en la Comunidad par hacer frente a la situación de las residencias, el número de test que se están realizando a profesionales y el refuerzo que ha experimentado la Atención Primaria.

Ruiz Escudero: "Yo firmé el documento que se envió al Ministerio"

Por su parte, el consejero Enrique Ruiz Escudero ha afirmado que él mismo firmó el documento que se envió este jueves al Ministerio de Sanidad para solicitar pasar a la Fase 1.

Según el consejero, la orden que regula la "cogobernanza" habla de que "el consejero de Sanidad tiene que dirigirse al ministro". Además, ha señalado que el informe recoge una evaluación "no solo de datos de Salud Pública" sino también "asistenciales, de capacidad de sistemas de información, de equipos de protección individual para los profesionales", ha enumerado.

Así, ha indicado que incluye la aportación de todas las direcciones generales en cada una de esas áreas. "El Ministerio lo recibe, la Dirección General de Salud Pública valora cuantitativa y cualitativamente esos indicadores y a partir de ahí se toma la decisión", ha apostillado.