Coronavirus.- La subdelegada pide "responsabilidad" a la ciudadanía durante la desescalada

Madueño ha presidido la décima reunión del comité de coordinación de Seguridad (Cecor), que está integrado por el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, la delegada de la Junta, Maribel Lozano, el alcalde de Jaén, Julio Millán, así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales.

En la reunión del Cecor también se ha hecho balance de las propuestas de sanción realizadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que ya superan las 12.000 en la provincia.

El objetivo del comité es coordinar la previsible entrada de la provincia en la fase 1 del proceso de desescalada, prevista para el próximo lunes, y en la que ya se ponen en marcha determinadas medidas de relajación social.

La subdelegada ha reclamado a los jiennenses no bajar la guardia "porque el virus no se ha ido". Ha añadido que se están cumpliendo las condiciones establecidas para la salida de menores con sus progenitores, para los paseos y para las actividades deportivas, pero ha insistido en que "es importante mantener el distanciamiento social de dos metros, utilizar las unidades de protección en caso de circular por espacios donde dicho distanciamiento no era posible y evitar los contactos entre menores y con otras personas".

Respecto a concentraciones de personas en zonas puntuales, en el Cecor se ha constatado el gran despliegue de efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional, así como de policías locales y voluntarios, que se centraron en hacer una labor pedagógica, divulgativa e informativa entre los ciudadanos.

Durante la fase 1 de la desescalada, ya será posible ver a los seres queridos (a excepción de ancianos o personas vulnerables), asistir a entierros y velatorios con restricciones, comprar sin cita previa o sentarse en una terraza de un bar o ir a la iglesia, acciones que hasta ahora no estaban permitidas.