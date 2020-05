Patronal y sindicatos piden unidad a los políticos para afrontar la crisis

Un diálogo social y un acuerdo que también han puesto en valor los partidos políticos, que igualmente han abogado por acometer cambios estructurales hacia otro modelo económico más sostenible, con la digitalización como puerta abierta a nuevas oportunidades.

Además, tanto patronal y sindicatos como grupos políticos han valorado la utilización en esta crisis del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y se han congratulado del acuerdo alcanzado hoy para su prórroga hasta el 30 de junio.

En la comisión especial, el presidente de la patronal, Enrique Conde, ha urgido a acertar en la estrategia de salida de la crisis porque sino ésta será estructural, ha advertido.

En este contexto ha presentado el 'Libro Blanco de CEOE-CEPYME para la recuperación económica. La empresa de Cantabria ante el Covid-19', en cuya elaboración han participado más de medio centenar de colectivos empresariales de Cantabria que aglutinan a más de 10.000 empresarios y autónomos, así como técnicos.

En este sentido, Conde ha enfatizado que "no puede haber una hoja de ruta más ajustada a la realidad que la que se elabore en base a las aportaciones de quienes se lo juegan todo en esta crisis".

La elaborada desde la patronal se basa en empleo, innovación y soporte económico del bienestar social y plantea un decálogo de demandas de carácter general que van desde un protocolo sanitario de actuación para cada sector, a la reducción del periodo de cobro, la agilización de trámites y procesos administrativos, el impulso de un modelo de relaciones laborales "realista", con ayudas a la contratación, o el desarrollo urgente de los planes de digitalización.

Además recoge demandas sectoriales. El sector cultural y creativo pide garantizar la ejecución total las actividades programadas y presupuestadas; las grandes superficies comerciales, mantener la declaración de zonas de gran afluencia turística durante la temporada estival y la apertura de todos los domingos de diciembre; y el comercio minorista, acciones para el fomento del consumo y ayudas al alquiler.

El sector de hostelería y turismo pide reconducir todas las ayudas programadas por Gobierno para 2020 y destinarlas a ayudas directas a fondo perdido y de apoyo directo al tejido empresarial y que todas las consejerías trabajen exclusivamente con agencias de viajes que declaren sus impuestos en Cantabria, así como ampliar los horarios de establecimientos que así lo deseen, mientras dure la recuperación, para mejorar la productividad.

La construcción pide destinar suelo propiedad de los organismos públicos para VPO, reducir la carga burocrática y la cesión de suelo, pasando ésta del 15% al 5%; y el sector empresarial de la dependencia solicita una comisión para la puesta en marcha de la normativa con ratios, precios y una coordinación con sanidad.

Un sector este último que ha sido objeto de debate en la comisión tras afirmar el secretario general de CCOO, Carlos Sánchez, que hay que "proteger" los servicios sociales y la atención dependencia contra el mercado puesto que hacer negocio con la dependencia "tiene consecuencias no muy positivas", ha dicho, en relación con la situación de las residencias en la pandemia.

Conde ha replicado que los servicios públicos son importantes pero los privados también y ha puesto en valor la atención a la dependencia, que ha sido "infinita" en Cantabria durante la crisis, mientras que la atención sanitaria ha sido "prácticamente nula", ha dicho.

Por su parte, Sánchez ha pedido a los grupos políticos corresponsabilidad y unidad para ponerse al servicio de las personas y que la crisis derivada de la pandemia se quede en un problema coyuntural y no estructural.

Al hilo, ha advertido que "lo peor está por venir", y para enfrentar el futuro escenario ha abogado por una nueva fiscalidad y por "protocolos claros".

Aunque "lo ideal" sería retornar a la normalidad, desde el sindicato se ha abogado por no poner en riesgo la salud de los trabajadores y que la desescalada se haga de forma escalonada, "sin prisas pero sin pausas, con protocolos de actuación claros y garantías para la vuelta desde la prudencia". Para Sánchez, "ahora no es el momento de las críticas, esas vendrán después", sino de ser exigentes con la seguridad.

Sánchez también ha reivindicado el papel y la función imprescindible del diálogo social y ha subrayado la importancia que tiene el acuerdo firmado entre Gobierno de Cantabria, patronal y los dos sindicatos mayoritarios.

Un acuerdo que ha repasado su homólogo en UGT, Mariano Carmona, quien ha defendido la necesidad diálogo social y de políticas "valientes".

"No podemos seguir subvencionando actuaciones que están acabadas", ha afirmado, y en este sentido ha instado a buscar nichos de empleo. "Los profesionales saben dónde están pero no se les hace caso", ha denunciado, remarcando que "no podemos seguir manteniendo discursos políticos ni sindicales obsoletos; nosotros (los sindicatos) hemos evolucionado; ya no somos flexibles, somos contorsionistas", ha declarado.

Carmona también ha apostado por una nueva fiscalidad en la que "la gente cotice por lo que realmente ingrese" y se persiga el fraude porque "en España se genera mucho dinero".

"Cantabria tiene iniciativa, podemos hacerlo, pero hay que dejar los rifirrafes políticos y trabajar", ha instado Carmona.