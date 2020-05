Coronavirus.- Mercadona duplica les vendes de la piadina pels canvis d'hàbits del consumidor en el confinament

El motiu d'aquest increment es deu al fet que els 'caps' (clients) han descobert nous usos de la piadina, com a massa per a elaborar pizzes o com a alternativa al pa tradicional, ja que aguanta diversos dies a casa mantenint perfectament la seua qualitat, ha explicat la companyia en un comunicat.

Aquest producte, que habitualment es consumeix doblat i s'ompli al gust tant de productes salats com dolços, es ven en tota la cadena i és elaborat pel Proveïdor Totaler Delibreads Europe en les seues instal·lacions situades a Llíria (València), la producció de les quals ha sigut reforçada per a garantir el seu proveïment en les més de 1.600 botigues que la companyia té situades a Espanya i a Portugal.