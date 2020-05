Cs Baleares reclama que la vuelta a las aulas sea de forma consensuada con el sector

Así lo ha expresado la portavoz adjunta del grupo parlamentario Cs en la cámara balear, Patricia Guasp, ante la previsión de la incorporación a los centros educativos, el próximo 25 de mayo, de los alumnos de 0 a 6 años.

"No apoyamos una vuelta a las aulas en estas circunstancias y menos sin un consenso con los principales afectados por esta decisión unilateral de Sánchez", ha señalado Guasp.

En este sentido, la diputada de la formación ha pedido al conseller de Educación, Martí March, "que haga como su homólogo en Andalucía, el Sr. Imbroda" y que "en sede parlamentaria deje claro que no va a haber vuelta a las aulas, y menos para los alumnos de Educación Infantil".

Guasp ha añadido que apoyan "la reivindicación del profesorado que se ve abocado a la vuelta a los colegios" y denuncian "la incertidumbre que supone que los menores de 6 años puedan acudir a sus centros escolares siendo el alumnado más vulnerable de la comunidad educativa".

"Exigimos que se forme a los profesores para poder cumplir con las normas estrictas de seguridad que, previamente, deben dictarse desde la Conselleria", ha indicado.

Por último, Guasp ha señalado que "en caso de que no se retire la orden de la vuelta a las aulas, se debe dotar al personal docente y no docente de los materiales de protección adecuados para ejercer sus funciones educativas además de garantizar que los menores no corren ningún peligro de contagio".