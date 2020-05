Coronavirus.- Espadas ve Sevilla "preparada" para la fase uno y las peatonalizaciones como un buen "ensayo"

En una entrevista en la cadena Cope Sevilla recogida por Europa Press, Espadas ha querido transmitir el "mensaje claro" de que durante el levantamiento gradual de las restricciones del estado de alarma, "es imprescindible no bajar la guardia" en materia de prevención ante el virus, lo que le ha llevado a pedir a las familias que se aseguren de que sus adolescentes "no queden citados para hacer grupos y reunirse". "Hay que insistirles en mantener la tensión. Hay que mantener mucha precaución todavía", ha dicho.

Además, ha evaluado la propuesta de la Junta de Andalucía al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para que las ocho provincias andaluzas accedan a la primera fase del plan de levantamiento de las restricciones pero con condiciones en el caso de los distritos sanitarios correspondientes a Málaga, Granada y el área metropolitana de Granada, por la mayor incidencia de la pandemia en los mismos.

Recordando que será "la autoridad sanitaria" la que determine si se acepta o no dicha propuesta, Espadas ha defendido que los "datos objetivos de evolución epidemiológica y disponibilidad de camas hospitalarias" invitan a pensar que "Sevilla podría estar" en condiciones de acceder a dicha primera fase. Precisamente por ello, ha asegurado que "todos los dispositivos municipales" están ya "preparados" para la implantación de dicha fase el lunes si la autoridad sanitaria nacional así lo permite.

De cara a dicha fecha, ha señalado la disposición adicional diseñada por el Ayuntamiento para adaptar o "flexibilizar" las limitaciones de horario y ocupación de la vía pública de la ordenanza municipal de veladores, en un contexto en el que el Gobierno ha ampliado del 30 al 50 por ciento la capacidad máxima de las terrazas del sector hostelero durante la fase uno del levantamiento de las restricciones.

LOS VELADORES

Al respecto, ha corroborado que las limitaciones para la reapertura de los negocios hosteleros, que además obligan a una "distancia mínima de dos metros" entre cada velador, están motivando que aunque algunos empresarios del sector estén decididos a reabrir cuanto antes, otros prefieran "esperar un poco para reiniciar" su actividad porque tales restricciones implican un "replanteamiento del negocio".

Por eso, ha anunciado que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente contará con "una unidad específica" para atender las consultas y peticiones de los hosteleros respecto a la posible "flexibilización" de su licencia de veladores, porque para autorizar una ampliación del espacio asignado a cada negocio para la instalación de veladores debe estar descartado cualquier "problema de movilidad o de contaminación acústica", así como otras "condiciones".

Las autorizaciones para ocupar más espacio público, según ha razonado, "podrán llevarse a cabo en algunos casos y en otros no". "Donde no se pueda garantizar los dos metros (de distancia entre veladores), no se puede ser flexible", ha aseverado.

En paralelo, ha avanzado que la semana que viene, las sedes de los distritos municipales "comenzarán a abrir" para gestiones y consultas presenciales en sus puntos de información, si bien la vía telemática seguirá gozando de preferencia.

A colación, ha manifestado que la celebración o no de conciertos, verbenas de barrio y otros eventos de ocio en fechas próximas sigue sujeta al "criterio de la autoridad sanitaria", pues en la materia "no hay todavía nada encima de la mesa", si bien ha avisado de que "después del estado de alarma no se podrá hacer todo como antes" de la pandemia y seguirá rigiendo la máxima de "guardar la distancia social" de seguridad frente a la propagación del virus.

EL "ENSAYO" DE LAS PEATONALIZACIONES

Del mismo modo, Espadas ha defendido su decisión de peatonalizar parcialmente once calles y avenidas como las de la Cruz Roja, El Greco, Felipe II o San Pablo durante franjas horarias de mañana y tarde de los fines de semana, para favorecer que los ciudadanos realicen sus salidas "con más soltura" coincidiendo con momentos de una menor "movilidad" mecanizada.

Recordando que estas medidas "no" son definitivas, sino que responden a la actual situación, Espadas sí ha considerado que estas peatonalizaciones parciales y temporales constituyen "un ensayo muy interesante". "Vamos a ver qué nivel de respaldo tienen estas peatonalizaciones los fines de semana", ha manifestado, preguntando retóricamente "por qué no extenderlas más adelante a lo largo del año" si gozan de apoyo social y concurren "las circunstancias" idóneas para ello. Y es que, a su juicio, "es muy interesante que de todo esto salgamos como una ciudad más saludable".

Finalmente, ha señalado la decisión del Ayuntamiento de sumarse a la semana de luto oficial decretada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en memoria de las víctimas de la pandemia, después de que la junta de portavoces aprobase tres días de luto oficial desde el 30 de mayo, día de San Fernando, patrón de la ciudad, al 1 de junio, así como adherirse a las declaraciones oficiales de duelo de las instituciones superiores.

Y es que de cara al 30 de mayo, aún no está definido por completo "de qué forma" honrar la memoria de las victimas locales de la pandemia. Espadas ha avanzado que el acto en cuestión se celebrará en la Plaza Nueva y contará con una ofrenda floral, pero ha apostado por "rendir homenaje a los fallecidos con nombres y apellidos y no de forma anónima", por lo que ha hecho un "llamamiento" a las familias de las víctimas sevillanas del virus para colaborar si así lo desean en un acto de "luto concreto", pues pesa en el asunto la Ley de Protección de Datos.

Así, ha llamado a los familiares de los fallecidos a "trasladar esa información concreta, para que se recoja en la historia de la ciudad" se pueda "dejar un testimonio permanente en el tiempo".