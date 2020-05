ANAPEH pide "una participación activa" en los planes para impulsar el sector hostelero y turístico

En un comunicado, la secretaria general de ANAPEH, Beatriz Huarte, ha destacado que desde la asociación "lo que estamos haciendo estas semanas es la crónica de una carrera para salvar nuestro sector, una palabra fría que en realidad significa personas, camareros, cocineras, sumilleres, propietarias, limpiadores, agricultoras, ganaderos o bodegueras".

"Estos días hemos sido conscientes de lo que suponemos, de lo que ya sabíamos y de lo que no sabíamos pero intuíamos: somos importantes porque formamos parte de nuestro ocio y cultura, pero también lo somos porque más allá de lo que aportamos directamente al PIB y al empleo en Navarra nuestra actividad afecta a muchas más personas, empresas y emprendedores del mundo rural y de otros muchos campos que con sus productos y servicios permiten que podamos abrir la persiana cada día", ha remarcado.

Por ello, Huarte ha subrayado que en ANAPEH "hemos estado trabajando desde el primer día de confinamiento conscientes de lo que nos estamos jugando".

En este sentido, ha explicado que esta misma semana hemos organizado una formación dirigida al sector en medidas y protocolos de higiene y limpieza en los establecimientos y el uso de los EPI, con más de 700 participantes, una cifra que "significa preocupación pero también responsabilidad".

Ha detallado que "participamos en una compra agrupada de EPIs de la mano de CEN y del Gobierno de Navarra" y que esta semana se ha recibido el primer pedido. Y ha destacado que "estamos a tope con todo lo que es la ampliación de los espacios de las terrazas en Pamplona para compensar la pérdida del espacio por las distancias establecidas entre las mesas".

Según ha expuesto la representante de ANAPEH, "otra cuestión importante es el tema de los aforos, un aforo especial COVID y no el que reza en la licencia del local ya que éste atiende a criterios de evacuación".

"En eso estamos ahora, entre otras muchas cosas que tuvimos que acometer desde la primera fase del estado de alarma: atendimos y tramitamos los ERTE a todas nuestras empresas, las prestaciones por cese de los autónomos, toda la documentación para los préstamos ICOs, moratorias de hipotecas y numerosísimas consultas sobre los pagos de los alquileres y aplazamientos de pagos de impuestos, de cotizaciones de la Seguridad Social. Todo el equipo de ANAPEH dedicado a ello en cuerpo y alma", ha destacado Beatriz Huarte.

Según ha indicado, también desde la asociación se ha presentado ante la Administración la petición de demandas que consideran "necesarias" para rescatar el sector como son ayudas directas e incentivos fiscales cuando se reabran los negocios, reducciones de los índices o módulos tanto en IVA como en IRPF, subvenciones a las inversiones a acometer en los negocios para la adaptación a la situación COVID, avales con garantías e interés a 0, planes para la aceleración digital de las empresas o ayudas para esta transformación digital.

Además, ha considerado "prioritario y totalmente necesario" extender los ERTE "más allá del estado de alarma ya que el 100% de las plantillas de trabajadores no van a poder volver a sus puestos de trabajo cuando finalicen las diferentes fases". "Esto es importante, muy importante para ganar la batalla de la que hablamos", ha remarcado.

Según ha indicado, "es muy importante también el apoyo al tejido asociativo y una participación activa en los planes que acometa la Administración para impulsar al sector tanto hostelero como turístico". Y también ha pedido al Gobierno foral que ponga en marcha "una campaña de reactivación del consumo mediante bonos subvencionables para gastar en comercio, en hostelería y en turismo".

"Ayudará al gasto, ya que de esta crisis sanitaria el bolsillo de todos ha salido castigado", ha defendido la representante de ANAPEH, quien también ha reclamado "iniciativas que permitan sacar la actividad de los negocios a la calle".

DESTINO TURÍSTICO DESDE LA SOSTENIBILIDAD

Por otra parte, Beatriz Huarte ha remarcado que Navarra "tiene una gran oportunidad como destino turístico, donde la sostenibilidad y el respeto de la cultura propia de cada pueblo es su valor principal, un turismo de calidad no masificado". Y ha explicado que "en esta premisa estamos trabajando para que haya verano, para que venga turismo de Navarra y nacional, porque el internacional de momento y mientras no se abran las fronteras no será posible".

"Hay que ser muy conscientes de lo que hablamos: negocios hosteleros que en su mayoría representan economías familiares que se enfrentan a una desescalada que pone a sus negocios en una grave situación de riesgo por las restricciones, limitaciones en aforos y medidas exigidas. De hecho, muchos de ellos no se plantean una apertura hasta, al menos, el mes de junio", ha relatado.

En este sentido, ha remarcado que "durante este periodo de confinamiento hemos visto nuestras calles vacías, persianas bajadas, negocios cerrados" y ha esperado que "nos haya hecho reflexionar ante el modelo de ciudad y pueblo en el que queremos vivir". "Esto nos lleva a la importancia del consumo local, de disfrutar de nuestra hostelería y ayudarnos entre nosotros para salir de esta", ha concluido.