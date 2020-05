Coronavirus.- Més de 126.000 autònoms demanen les ajudes del Consell i podran començar a cobrar-les aquest mes

A aquestes prestacions contra el coronavirus se sumaran dos noves línies per "al futur més immediat", en les quals treballa la Conselleria d'Economia Sostenible juntament amb la patronal i els sindicats: una per a la contractació pública en ajuntaments i una altra per al manteniment d'ocupació, segons ha anunciat el conseller Rafa Climent en una compareixença de balanç en Les Corts.

L'oposició (PP, Cs i Vox) ha criticat les ajudes als treballadors per insuficients i ha advertit del que vé després de l'estat d'alarma, sobretot en el turisme, a més de tornar a exigir que la Generalitat s'aplique un ERTO per a reduir el nombre d'assessors i alts càrrecs.

Però Climent (Compromís) ha defès la seua gestió "amb serenitat però amb la major contundència" des de finals de febrer i ha posat com a exemple les subvencions dirigides als autònoms amb menys recursos. Amb un total de 57,5 milions, estan en la fase d'instrucció d'expedients i "a partir de mediats de maig es podria començar a resoldre els expedients i iniciar el procés de pagament".

MÉS ERTO EN UN MES QUE EN 55 ANYS

I les ajudes als ERTO, amb el 85,3% resolts (54.766 expedients que afecten 300.470 empleats), es començaran a pagar la setmana vinent, després de la convalidació del decret aquest dijous i el reforç de la direcció de Treball amb 30 funcionaris. "És una situació sense precedents, en un mes s'han resolt tants com en 55 anys", ha ressaltat Climent.

Des de l'estat d'alarma, el telèfon gratuït '900 353 135' ha atès 23.319 consultes, sumades a les 1.366 converses de l'assistent virtual 'Carina'. Unes 300 empreses exportadores han rebut ajuda de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), que també ha facilitat el retorn immediat dels becaris en l'estranger.

El servici d'ocupació Labora ja ha reprès més del 99% de les accions formatives de forma telemàtica, amb 16 nous cursos en l'aula virtuals que podran formar 1.070 alumnes fins al juliol. De les 746 accions de formació a aturats s'han autoritzat 443.

Per a combatre la crisi, cent empreses han participat en la plataforma 'Col·labora and connect' en homologació de productes, optimització de distribució o localització de proveïdors. Els centres tecnològics han desenvolupat 20 projectes de fabricació 3D o intel·ligència artificial dins de la xarxa 'Sumem davant del coronavirus'.