Coronavirus.- Fisabio avaluarà si la vacuna de la grip té efectes davant del virus de la Covid-19

Tant la Covid-19 com la grip són malalties que provoquen infeccions respiratòries agudes i es transmeten de manera molt similar. Algunes hipòtesis defenen que vacunar-se contra la grip pot afectar la probabilitat que té una persona d'infectar-se per altres virus respiratoris, com pot ser el SARS-CoV2, responsable de la Covid-19, i alterar la intensitat i la gravetat dels símptomes, explica el centre sanitari a través d'un comunicat.

L'estudi 'Vigira', finançat pels Fons d'Investigació en Salut (FIS) de l'Institut de Salut de la Carlos III (ISCIII), està estudiant els efectes de la vacuna de la grip en xiquets d'entre 12-35 mesos durant l'actual temporada de grip 2019-2020.

El pròxim octubre, mes en el qual arranca la pròxima temporada, s'inclourà també en l'assaig el SARS-CoV2, encara que ja s'ha començat a analitzar durant la temporada actual, i s'avaluaran els efectes de la malaltia en xiquets vacunats i no vacunats. S'estima que en acabar l'estudi hauran participat un total de 400 xiquets.

"La forma en què les vacunes contra la grip medien en el risc d'infeccions per virus respiratoris que no són de la grip i com açò afecta la incidència i severitat general de les infeccions respiratòries està encara en estudi. Per açò és important que es duguen a terme estudis d'aquestes característiques", assenyala la coordinadora de l'assaig i investigadora de l'AIV, Soledad Muñoz.