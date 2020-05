Universitaris valencians realitzen un "escarni virtual" contra el recàrrec de segona matrícula

La protesta va tindre lloc aquest dijous, amb missatges en els comptes d'Instagram i Twitter d'universitats, institucions autonòmiques i autoritats, segons han explicat en un comunicat els seus convocants, el Front d'Estudiants del País Valencià (FEPV).

Els estudiants van escriure missatges com "només sabeu cobrar matrícules" o exigències sobre "eliminar el recàrrec de segona matrícula i successives".

Segons l'organització estudiantil, "la mala situació econòmica de les famílies, la falta de mitjans materials i la nul·la flexibilització dels mètodes d'avaluació va a portar el pròxim curs a molts estudiants a una situació dramàtica".

En concret, ha reivindicat que es garantisquen les ferramentes tecnològiques i connexió a internet a aquelles persones que no disposen, l'accés lliure i gratuït a la bibliografia i programes necessaris per a seguir la docència i l'eeliminación del recàrrec de segona matrícula i successives per al curs 2020/21.

També ha demanat la ponderació dels treballs sobre els exàmens, ampliació d'avaluacions extraordinàries, lliure elecció entre avaluació contínua o única i garanties per a les avaluacions úniques. Així mateix, ha demandat "major pressupost per a beques per al curs 2020/21 i eliminació dels criteris acadèmics per a la seua concessió".

Els estudiants han formulat aquestes reivindicacions en els comptes de xarxes socials de la Generalitat; la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; la Universitat Politècnica de València (UPV); la Universitat de València (UV) i Universitat d'Alacant (UA), entre d'altres.