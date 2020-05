Marta López, resignada tras situarse en el foco de la polémica : "He pasado de ser la víctima a ser villana"

Marta López está enfrentándose a numerosos altibajos en medio del 'Merlos Place'. La tertuliana se encuentra en el foco de la polémica tras descubrirse la infidelidad de su ex pareja, Alfonso Merlos, con la reportera Alexia Rivas.

Después de protagonizar un tenso desencuentro con su gran amigo Kiko Hernández, quién le acusó de abusar de la situación. Ahora la ex gran hermana se mostró resignada al reconocer que ha dejado de ser la víctima en este triángulo amoroso para pasar a ser la mala de la película.

“No pasa nada, yo he pasado de ser la víctima a ser villana y sabes qué, estoy más a gusto en el papel de villana, no pasa nada", confesó tras ser preguntada a la salida de Telecinco.

La colaboradora se ha visto desbordada en los últimos días al tener que dar explicaciones sobre los hombres que han pasado por su vida, una situación que la colocó en el centro de la polémica. "Durante cinco horas en este programa, el lunes, se estuvo hablando aquí de que yo había tenido una aventura con un hombre casado cuando es falso. Estoy harta", explicó el pasado martes en Sálvame.

Además, Marta López quiso dejar claro que a pesar de las duras acusaciones durante estas semanas, no piensa demandar a ninguno de sus compañeros de programa. "Yo no demando, quiero dejar libertad para que cada persona diga lo que quiera".