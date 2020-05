Lucas: "Francamente, dada la situación sanitaria actual, la vuelta a las aulas este curso no parece factible"

Lucas, en una intervención de más de una hora, ha apuntado que un retorno a las aulas este curso 2019-2020 es algo que se escapa de los designios de su Consejería, a tenor del escenario cambiante motivado por la pandemia, pero que en cualquier caso es algo que debería de hacerse "con todas las garantías sanitarias".

Sin embargo, en la situación sanitaria actual, Lucas, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha mostrado su convicción de que la vuelta a las aulas antes de fin de curso "no parece factible", con lo que las clases, tanto en el ámbito universitario como no universitario, continuarán de forma no presencial bajo las dos premisas impuestas desde el inicio, "garantizar la seguridad de la comunidad educativa y velar por el derecho a la educación".

La consejera ha aprovechado para reiterar su agradecimiento al profesorado por su "profesionalidad, esfuerzo y capacidad de adaptación a circunstancias inéditas", sin olvidar tampoco la comprensión y colaboración mostrada por los padres de los alumnos, y ello en el marco de las dificultades registradas durante los primeros días en cuanto al acceso a la plataforma digital.

"Algo lógico, si se tiene en cuenta que, de la noche a la mañana, unas herramientas dimensionadas para un tráfico de datos determinado, incrementan de forma exponencial su uso", ha señalado Lucas, en alusión al Portal de Educación-