Madame de Rosa da negativo por coronavirus a pesar de que sigue "luchando" contra la fiebre

Va poniendo al día a sus seguidores (en Instagram tiene más de 650.000) en su cruzada contra el coronavirus, del que se contagió cuando dejó de ser influencer para volver a ejercer de enfermera durante esta pandemia. Y ahora, Madame de Rosa tiene noticias agridulces.

La conocida instagrammer, a través de las últimas stories que ha subido, ha dado a conocer cómo está evolucionando y cómo va tratando de superar la enfermedad que contrajo en la tercera planta de Traumatología del Hospital La Paz, donde estuvo ayudando dados sus estudios sanitarios.

Ángeles Rosa Saiz, su verdadero nombre, ya informó a sus fans a finales de abril de que, a pesar de llevar un mes contagiada, aún no se había recuperado del Covid-19.

"Hoy he ido al médico de nuevo. Me han estado diciendo que están viendo casos en los que la fiebre tarda hasta dos meses en remitir y que parece que soy uno de ellos", sorprendió comentando en uno de sus vídeos a Instagram, y seguidamente tildaba de "insoportables" la sensación de ahogo y quemazón en el pecho.

Pero parece que, al menos, algo de eso se ha quedado atrás y está retomando su vida después de un mes de estar infectada, como tantos otros sanitarios en todo el territorio nacional. "Llevo unos días sin subir nada porque si todos los días os pongo cosas de cómo voy os aburro un poco", comienza explicando su ausencia.

"Sigo con fiebre pero el otro día me hicieron una nueva PCR [la prueba de diagnóstico del coronavirus] y me dio negativa. Acabo de salir del hospital porque me han hecho un montón de análisis, entre ellos, el de la serología de anticuerpos para ver si soy completamente negativa y si es así para ver por qué sigo teniendo fiebre", explica Madame de Rosa.

La influencer ha explicado que le han prescrito un tratamiento con un "fuerte corticoide" que deberá iniciar una vez tenga en sus manos los resultados de los análisis de sangre. Tras ello, ha querido mostrar su agradecimiento por el continuado apoyo de sus fans.

"Aquí sigo luchando, muchas gracias por los mensajes y las preguntas que me hacéis a diario. Quería daros las gracias por estar pendiente de mí", afirmó Ángeles Rosa, que ha transmitido desde el asiento del coche y con una mascarilla negra.