Comic Barcelona On Demand, Impro Barcelona y la obra Mar i Cel, entre las propuestas 'online' para esta semana

☠️ 🎶 🎭 "Les veles s'inflaraaan, el vent ens portarààà, com un cavall desbocat per les oooneees!"



🤗 El @parcsandaru us convida a veure "Mar i cel" de @dagolldagom i a parlar-ne després amb l'Anna Rosa Cisquella i en Pep Cruz 👉 https://t.co/yWAXNu0mwipic.twitter.com/lNlRZtV2mL