Denuncian a una persona por practicar pesca submarina durante el estado de alarma en el sur de Gran Canaria

Esta denuncia se enmarca dentro de las funciones que tiene encomendadas el Seprona de la Guardia Civil, quien durante sus labores de vigilancia de la naturaleza localizaron a una persona practicando pesca submarina en una zona prohibida no habilitada para ello, en la zona del Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

En concreto, los agentes pudieron identificar a una persona perfectamente equipada para realizar este tipo de actividad sin utilizar boyas de señalización que indicara que estaba realizando pesca submarina, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

Además se dio la circunstancia que el infractor obstaculizó la acción policial al cambiar el rumbo y alejarse de la costa ante la presencia de los mismos haciendo caso omiso a las reiteradas llamadas de los agentes.

Sin embargo, finalmente pudo ser identificado media hora más tarde, pudiendo comprobar los agentes como utilizaba aletas y gafas incumpliendo con ello las medidas decretadas en el artículo 7 del R.D. 463/2020 por el que se decreta el estado de alarma.

De este modo, tras realizar los agentes las actuaciones correspondientes, estos comprobaron como esta persona, reincidente en este tipo de actuaciones, no podía acreditar la tenencia de la correspondiente licencia para la pesca submarina, por lo que además fue denunciado por varias infracciones, tales como realizar la pesca en zona no permitida; carecer de licencia de 2ª clase; la falta de señalización reglamentaria, mediante boya; y no respetar el confinamiento.

Estas denuncias en materia de pesca han sido remitidas a las autoridad administrativa competente, en este caso, a la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias.

La pesca recreativa aún no está permitida dentro de las limitaciones establecidas por el estado de alarma, no obstante según el BOE de 3 de mayo en el que se establecen las condiciones para la práctica del deporte profesional y federado detallando que solo se permite a los deportistas con certificación de alto nivel o de interés nacional el acceso libremente a los espacios naturales donde desarrolle su actividad.

También establece que los deportistas federados pueden acceder a estos espacios naturales en los horarios establecidos para la población.