Sanitat prorroga fins a novembre els contractes de personal eventual realitzats des del 28 de febrer

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública prorrogarà fins al 30 de novembre de 2020 els nomenaments de personal de caràcter eventual formalitzats i/o prorrogats des del 28 de febrer de 2020 amb l'objectiu de cobrir les necessitats originades per la crisi de la Covid-19. Segons el departament, aquesta pròrroga "podrà estendre's si la situació epidemiològica ho aconsella".

La Taula Sectorial de Sanitat celebrada aquest dijous ha aprovat, per unanimitat, la resolució de la consellera, Ana Barceló, en relació a l'adopció de mesures relatives al personal al servei de les institucions Sanitàries del Servei de Salut de la Comunitat Valenciana, amb motiu de la pandèmia provocada per la Covid-19.

Així mateix, queda oberta la possibilitat d'oferir al personal que finalitze amb avaluació positiva els programes formatius de l'últim any de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura de Medicina, Infermeria, Farmàcia i d'àmbit de la Psicologia, Química, Biologia i Física, bé un nomenament temporal eventual de 6 mesos, prorrogables si la situació assistencial ho requereix, o bé l'ocupació temporal de les places de vacants, sempre respectant el dret preferent del personal inscrit i disponible en les llistes d'ocupació temporal.

S'ha aprovat també la proposta de gaudi per part del personal de les Institucions Sanitàries de dies de permís i de vacances (juliol, agost i setembre) garantint, en tot moment, la necessària assistència i la cobertura mínima del 70% del personal de cada servei o unitat, llevat que l'evolució de la pandèmia aconselle un percentatge superior i, tot això, donant complida informació a les juntes de personal.

Es qualifiquen com a places de difícil cobertura les ocupades per personal que ha desenvolupat les seues funcions en les Institucions Sanitàries del Sistema Valencià de Salut, durant el temps de duració de l'estat d'alarma provocat per la Covid-19.

Igualment, es procedirà a l'adaptació dels Acords de Gestió relatius a l'exercici 2020 amb la finalitat que s'ajusten per a reflectir la incidència del període d'emergència sanitària en els diferents indicadors, metes i objectius establits.

Finalment, en els sistemes de carrera i desenvolupament professional, s'ha aprovat l'adopció de diferents mesures entre les quals es destaca que en l'avaluació de l'àrea de compromís amb l'organització s'assignarà el màxim de crèdits possibles en relació al període de l'exercici 2020.