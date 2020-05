Gutiérrez pide a Núñez conocer sus reiteradas 100 propuestas más allá de "cinco eslóganes" pidiendo test y EPIs

En una carta remitida a Núñez y enviada a los medios de comunicación, asegura el socialista que "desde hace seis semanas" se viene escuchando el argumentario de haber realizado 100 propuestas para luchar contra el coronavirus, "pero es llamativo que después de casi dos meses nadie las conozca".

Para Gutiérrez, repetir "cien veces" la necesidad de hacer test masivos "no lo convierte en 100 propuestas". "Afirmar tener 100 o 200 medidas por escrito durante dos meses y no remitirlas solo pues significar o que no las tiene o su irresponsabilidad. ¿Cómo alguien puede afirmar tener 100 maneras de solucionar la crisis y no darlas a conocer?".

En este punto, le recomienda "aprender de Ciudadanos", que "como partido, está ejerciendo una crítica exigente, y hace 20 días que ya entregaron sus propuestas".