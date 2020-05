Hermes Logística presenta un ERE y un ERTE, con ocho trabajadores afectados por despidos en Baleares

En concreto, se trata de tres trabajadores de Ibiza, cuatro en Mallorca y uno en Menorca, de los 52 en total que la compañía tiene en Baleares (35 en Mallorca, diez en Ibiza y siete en Menorca), según ha informado CCOO.

Según el sindicato, la autoridad laboral ya le denegó a la empresa un ERTE por fuerza mayor, la figura a la que la mayoría de las empresas están acudiendo para mitigar los efectos del coronavirus, y Hermes finalmente presentó un ERE, que se traducirá en 69 despidos.

CCOO denuncia que "al mismo tiempo" la empresa presentase un ERTE de causas económicas, que irá dirigido a 142 personas, aunque ambas cifras unidas superan la cifra total de trabajadores que tiene la empresa, algo que para el sindicato "significa que no solo desprecian a su plantilla, sino que además pretenden abusar de ella".

En declaraciones a Europa Press, el coordinador del Sector Carretera y Logística de FSC-CCOO Baleares, Chema Martín, ha calificado de "auténtica barbaridad" estos expedientes, y ha acusado a la empresa de "aprovechar la alarma para quitarse trabajadores de encima".

En este sentido, sospechan que la dirección esté "actuando de mala fe" al iniciar los trámites en situación de confinamiento, lo que entorpece la labor de los representantes de los trabajadores.

"No podemos entender que vayan a un ERE cuando hay medidas extraordinarias para proteger a los trabajadores", ha declarado Martín, que ha insistido en la "total oposición al ERE" por parte de FSC-CCOO Baleares.

CCOO ve "abusivas" estas medidas, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual de la economía y que ambos expedientes no se pueden desarrollar al mismo tiempo.

"Este ERE, que ahora quieren hacer ver que estaba preanunciado con antelación a la crisis sanitaria y como consecuencia de la fusión formal llevada a cabo entre Hermes y Transmediterránea Cargo es un escaparate para su objetivo real: la reestructuración de la plantilla que lleva operando conjuntamente desde el año 2011 como Acciona Logística", subraya el sindicato.

Por todo ello, CCOO no descarta convocar una huelga, aunque es consciente de que no es el momento más indicado, "por obligación, por responsabilidad, por necesidad, para que no se mercantilice con las personas trabajadoras de Hermes", concluye.