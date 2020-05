L'accident es va produir per causes que s'estan investigant sobre les 21:30 hores d'ahir en la CV-32, al seu pas per aquest terme municipal. El CICU va mobilitzar una unitat de SVB i una unitat del SAMU.

Els servicis mèdics van assistir el ciclista per traumatisme cranioencefàlic i posteriorment van traslladar al ferit, del qui es desconeix l'edat en anar indocumentat, a l'Hospital Clínic Universitari de València en la unitat del SAMU.