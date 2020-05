Willy Bárcenas muestra el correo de 'MasterChef' en el que le decían que no lo habían elegido: "¿Quién miente? Yo no"

El casting de MasterChef Celebrity 5 ya está cerrado, 16 nuevos famosos que concursarán en la próxima edición del talent. Sin embargo, Willy Bárcenas, vocalista de Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, no está entre los próximos aspirantes, y el cantante denunció que fue porque lo vetaron.

Según dijo, tras dos pruebas, lo rechazaron por decisión de la cadena que actuó con prejuicios. La productora, Shine Iberia, lo negó, matizó que RTVE no toma ninguna decisión en los procesos de castingy alegó que simplemente no había entrado en la selección final de esta edición, pero que les encantaría volver a tener el consideración para la próxima.

Willy Bárcenas, no contento con esta explicación que dieron, decidió directamente mostrar el correo que le envió Shine Iberia: "Tras lo ocurrido con mi publicación de anoche y la correspondiente respuesta de la productora en la que se comunicaba que yo no estaba en lo cierto y que TVE no tenía nada que ver con la decisión, me veo obligado a enseñar esto públicamente".

¿Quién miente? Yo, no. pic.twitter.com/SmduJf2rEx — TABURETE (@taburete89) May 7, 2020

"¿Quién miente? Yo no", concluyó en su tuit y publicó tanto el comunicado de la productora como el mensaje que le enviaron a sus representantes: "Desde Shine Iberia queremos comunicaros que ya tenemos los celebrities aprobados de esta temporada 5. Sintiéndolo mucho tengo que deciros que en esta edición no ha sido posible contar con Guillermo Bárcenas".

"Eso no significa que en otra edición podamos contar con él, la próxima temporada, desde Shine Iberia lo volveremos a intentar. Finalmente la decisión es de RTVE y en esta edición simplemente han elegido a otros", concluyó la productora no sin antes agradecer el interés que mostró el cantante por el talent culinario.