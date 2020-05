El disgusto de Belén Esteban tras fracasar con su receta de churros en directo

Desde que empezó el confinamiento, muchos colaboradores de Sálvame optaron por el teletrabajo, al igual que muchos españoles que se vieron en la misma situación. Una de ellas fue Belén Esteban, ya que al ser diabética entra dentro del grupo de riesgo.

La colaboradora entra en directo en el programa para hacer una sección de cocina. Desde una ensalada con queso de cabra, un sandwich mixto o unas torrijas, a Belén parece que no se le resiste ninguna receta...¡hasta ayer!

Este jueves entró en directo para explicar que iba a hacer churros, aunque no los había cocinado nunca, quería dedicárselo a todos los madrileños. El primer inconveniente llegó con la masa. “¡Ay que me quemo! ¡Ay que me quemo!”, decía la colaboradora intentando manipular la masa con sus manos.

El segundo obstáculo llegó con la máquina de hacer churros. "¡Ay, que no va! ¡Que no va la manga churrera! ¡La madre que me parió! ¡Que la máquina está desencajada!. ¡Me cago en esta máquina de mierda! Que la he comprado en Amazon, hija", explicó enfadada.

Aunque todos sus compañeros intentaron animarla, Belén estaba a punto de tirar la toalla. "Es la masa que me ha salido blandengue. Que lo dejo para la semana que viene… Creo que he echado más agua de la que correspondía. Es la masa, es la masa", comentó.

Una y otra vez lo intentó hasta que en un segundo intentó los churros empezaron a salir. "¡Qué mal lo he pasado. Estos churros se los quiero dedicar a toda España, pero en especial a toda la gente de Madrid con todo mi amor".