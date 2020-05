Igea cree que Torra ha sido "más sensato" que Madrid al no solicitar pasar a la fase 1 de desescalada

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francico Igea, reconoció este jueves que, en las propuestas de desescalada que han hecho algunas comunidades autónomas para pasar de fase, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "ha sido más sensato" que algunos territorios, en clara referencia a Madrid.

"Nunca en mi vida política pensé que iba a decir esto, pero Torra ha sido más sensato", respondió el vicepresidente este jueves preguntado tras el Consejo de Gobierno por si considera lógico que, mientras los madrileños podrían 'irse de cañas' si pasan de fase,ninguna ciudad de Castilla y León avanzará de la fase cero este lunes.

Concretamente, sobre el caso de Madrid y la propuesta hecha por un gobierno compuesto exactamente con la misma coalición que en Castilla y León -PP y Cs-, Igea ha exhibido durante su comparecencia varios gráficos para argumentar su disconformidad con la propuesta de la comunidad madrileña.

Recuerda a Aguado que "el partido no está por encima de la gente"

En este sentido, el vicepresidente ha confesado que ha transmitido directamente a su homólogo y compañero de formación en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que "el partido -Cs- no está por encima de la gente". "Lo que prima es la salud. El mapa de afectados lo han visto todos los ciudadanos", ha insistido Igea, que ha asegurado que no quiere "ir más allá" en sus críticas.

Por otro lado, el vicepresidente ha extendido sus críticas al Gobierno Central, al que ha recriminado que no haya establecido aún unos "criterios objetivos y sanitarios" para la desescalada. "No sé en qué país vivimos", "no lo entiendo desde el punto de vista moral".

De este modo, Igea ha asegurado que si el Gobierno y el Ministerio de Sanidad no establecen estos criterios para la desescalada, será la Comunidad la que lo haga atendiendo a los consejos de los expertos autonómicos.

30.000 muertos. CCAA que tienen aún decenas de ingresos diarios. Ingresos en UCIs aún muy saturadas. Esta es la realidad. ¿Todos a fase I? pic.twitter.com/j9f6SErynj — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) May 6, 2020

Sobre este comité nacional, el vicepresidente ha criticado que el Ejecutivo nacional haya decidido no dar los nombres de sus integrantes para proteger su identidad y sus decisiones, mientras que Castilla y León han optado por lo contrario. "Es inaudito que en un país democrático los expertos tengan que ir encapuchados, no sé en qué país vivimos. Nuestros expertos son gente respetable que nos asesora y, en ninguno de los casos, debe caer la responsabilidad sobre ellos, sino en los políticos", ha expresado Igea.

En este sentido, el portavoz ha criticado que, con estas medidas, entiende que "nadie quiere hacerse responsable de las muertes", el Gobierno por no establecer "criterios comunes" y algunas Comunidades por "pedir avanzar de fase y así la decisión no recae sobre ellas, sino sobre los expertos", ha apostillado.