Pagos adelantados, ayudas al alquiler, ampliar los ERTE...¿cómo podrían resistir los negocios de barrio al coronavirus?

Uno de cada dos comercios en España se podría ver obligado a cerrar a causa de la crisis del coronavirus. Son datos que manejan las principales asociaciones de comerciantes del país, como la Confederación Española de Comercio (CEC) o la Asociación Española de Centrales de Compra (Anceco), entre otros, que representan a más de la mitad de todo el comercio del país, con 510.000 puntos de venta y una creación de empleo de 1,7 millones de puestos de trabajo.

Los números de la patronal de la hostelería también son terroríficos. Según Hostelería España, la pandemia se levará por delante el 40% de los 124.000 millones de euros que preveían facturar los más de 300.000 bares, restaurantes y alojamientos españoles. El sector, en el que trabajan 1,7 millones de personas, sufrirá la pérdida definitiva de hasta 200.000 puestos de trabajo.

La gran mayoría de estas personas son trabajadores autónomos cuyos negocios no tienen un gran margen de beneficio (en la restauración es más o menos del 6% y en el comercio minorista del 2%), con locales que no son de su propiedad y escasa liquidez debido a la falta de ahorros, lo que no le permitirá sobrevivir fuera del estado de alarma más de dos o tres meses en el mejor de los casos.

Mantener los ERTE y subvenciones para los alquileres

La herramienta fundamental que han reclamado estos negocios son el mantenimiento de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en los que se encuentra muchos trabajadores al menos unos meses más hasta que su situación económica mejore.

En principio, este herramienta solo se iba a permitir durante el estado de alarma, pero Ciudadanos ha arrancado al Gobierno un compromiso de mantener la medida más tiempo a cambio de su apoyo en la prórroga del estado de alarma.

Hay que alargar los ERTE hasta que los negocios se recuperen

"Las nuevas medidas económicas deben llegar cuanto antes. Hay que alargar los ERTE hasta que los negocios se recuperen", señala Sergio Sánchez, responsable administrativo de Motos Payán, un negocio gaditano.

Otro instrumento que aliviaría las cuentas de los comercios serían ayudas económicas para pagar el alquiler de los locales. El Gobierno ya ha articulado un mecanismo para solicitar un aplazamiento en el pago de las rentas, pero las diferentes asociaciones de comerciantes han pedido la puesta en marcha de una línea de subvenciones.

Ayudas para la cuota de autónomo

Por otra parte, algunas comunidades autónomas, como Andalucía y Madrid, se han hecho cargo del pago de las cuotas de trabajadores autónomos. En el caso andaluz se ha abonado la cuota de abril mientras que el Ejecutivo madrileño ha sufragado el gasto de marzo y abril. El Gobierno central, por su parte, ha permitido aplazar el pago de las cuotas de la Seguridad Social durante seis meses sin intereses. La continuidad de ayudas para el pago de las cuota contribuiría positivamente a evitar el cierre de pequeños comercios asfixiados por esta crisis.

Ventas por adelantado a clientes con descuentos

Sin embargo, muchos negocios han puesto en marcha iniciativas propias para hacer frente a los gastos que tienen que afrontar mientras esperan que lleguen soluciones por parte de las administraciones. Una de ellas ha sido la de proponer a sus clientes más fieles la venta por adelantada de sus productos. Los bares y restaurantes han ofrecido hasta descuentos en cañas y tapas para cuando puedan volver a abrir sus puertas con normalidad.

"El lado positivo de todo esto es que muchas personas no han dudado ni un instante a la hora de ofrecerse para hacer pagos anticipados. Esos gestos te animan mucho a seguir hacia delante", explica Rafael Gutiérrez, dueño de la librería La Buena Letra, en Gijón.

Potenciar la venta a domicilio y por Internet

Para mantener la clientela también hay que reinventarse. Los negocios deberán implantar o potenciar más los servicios a domicilio debido que es previsible que la reducción de aforo se mantenga durante un largo tiempo. "Es algo que teníamos un poco abandonado y que ahora vamos a potenciar. Entre eso y un local medio lleno podríamos sobrevivir", dice Eduardo Fernández, propietario del bar Casa Lazo de Cádiz. Además, crear una página web del local en el caso de carecer aún de ella o potenciar sus contenidos y moverlos por las redes sociales ayudaría a mejorar las ventas.

La sensación de seguridad va a ser igualmente un elemento clave en el futuro en la decisión de entrar o no en un establecimiento. Los establecimiento se están poniendo las plilas implantado medidas sanitarias como el uso de mascarillas y guantes, la colocación de mamparas separadoras, la señalización en el suelo de la distancias de seguridad o la limpieza constante de mostradores.

Solidaridad vecinal

La mayor ayuda que podrían recibir los negocios de barrio es la solidaridad. Que los vecinos en lugar de hacer sus compras en las grandes superficies retornen a los que han sido sus establecimientos de toda la vida y con los que en muchos casos se sienten identificados sería el mejor impulso para el comercio de proximidad.