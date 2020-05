Vicente Soriano, epidemiólogo: “Los test de anticuerpos deberían generalizarse para todo el personal sanitario”

Con el miedo al contagio todavía latente pero aún así sabiéndose afortunados por conservar un puesto de trabajo - el pasado mes de abril ha dejado un récord histórico de más de 5 millones de personas cobrando la prestación del paro en España- muchos son los que estos días se reincorporan o preparan su inminente vuelta a sus empresas, negocios u oficinas. ¿Qué precauciones debemos seguir de forma individual para protegernos en estos espacios donde pasamos tantas horas al día? ¿Y qué medidas de seguridad deben poner en marcha los equipos directivos de pequeñas y grandes empresas para proteger a sus trabajadores? De todo ello hablamos en esta entrevista con el epidemiólogo Vicente Soriano, director del Centro Médico de la Universidad Internacional de La Rioja UNIR.

Ante todo, el experto quiere enviar un mensaje de tranquilidad a la población: "La primera ola de este ‘tsunami’ ha sido bestial por lo tanto una segunda ola nunca será igual. El sistema sanitario está mucho más preparado, el material de protección ahora existe y las medidas de protección individual que se están tomando - lavado de manos, mascarillas en espacios cerrados y guardar las distancias- son muy efectivas". Además, insiste en que hay otra variable que explica que nunca volveremos a tener una primera ola como aquella "y es que ahora el número de personas activas contagiosas con PCR positiva es muy bajo en grandes ciudades en España. Siete semanas de confinamiento ha sido una medida muy drástica pero efectiva para reducir cadenas de contagio".

¿Cuáles son las medidas de seguridad básicas que debe cumplir cualquier trabajador que reanude estos días su actividad?

Aunque suene repetitivo hay que insistir en lo que estamos escuchando estos días. Lavado frecuente de manos, tenemos que adquirir este hábito al entrar en el puesto de trabajo y al volver a casa. También ponernos el hidrogel. Parece una tontería pero es importantísimo porque este virus es muy lábil, la envoltura se destruye a la mínima que le pones un poco de hipoclorito o peróxido, son muy eficaces para destruirlo. La mascarilla, más que llevarla por la calle que eso protege de poco, es importante sobre todo cuando interactuamos con otras personas. El tema de las distancias, eso tan español como son los abrazos, los besos, el cogernos... tenemos que aparcarlo por el momento. Volvernos más anglosajones en este aspecto, porque guardar las distancias es eficaz. Y no a las aglomeraciones: eventos deportivos, espectáculos, reuniones de profesionales en grandes conferencias… Por ahora, no es el momento para eso.

¿Cuándo está recomendado el uso de mascarilla y en qué tipos de trabajos podríamos prescindir de ellas?

Más que la mascarilla yo creo que para determinados trabajos lo más útil va a ser el uso de pantallas. Por ejemplo, si estás en una farmacia o en un supermercado y estás viendo pasar constantemente delante de ti gente muy variada, te pones en riesgo. Por eso lo mejor es no llevar algo que no tengas que tocarte o ajustarte la gomita sino llevar un casco en la cabeza cómodo y que tenga una pantalla delante que no te aprieta ni molesta pero que evita que alguien que estornuda, que tose o que hable pueda transmitir aerosoles que estén infectados. El tema de las pantallas, para gente que está en contacto directo con el público, se debe generalizar. Por el contrario, si uno está en una oficina y está solo o el compañero está a cinco metros, no se interactúa con él y se trabaja delante de una pantalla de ordenador, no es necesario que llevar puesta una mascarilla. Los espacios abiertos también son un tesoro y reducen mucho el riesgo de contagio. Siempre que se puedan hacer cosas en espacios abiertos: reuniones de todo tipo, charlas... en vez de estar en un sitio cerrado, mejor.

Cuando nos trasladamos al puesto de trabajo en nuestro propio vehículo, ¿debemos ser tan estrictos como al utilizar el transporte público?

Dentro del coche o en la moto no tiene ningún sentido llevar mascarilla ni guantes, de hecho, puede ser hasta contraproducente. Sin embargo, siempre puede ser una buena idea llevar en el coche un hidrogel porque puedes viajar con alguien en algún momento, tocar algo antes de subirte...

¿En qué casos y para qué tipos de trabajos considera necesario llevar equipos de protección individual?

Para todo el espectro de personal sanitario, incluyendo dentistas y fisioterapeutas. También el personal que está en contacto con residuos de pacientes con Covid: servicios en grandes hospitales de lavandería, limpieza... Por eso es tan importante el mensaje de que los test de anticuerpos deberían, al menos, generalizarse en este grupo de gente más vulnerable. Aunque parece que no, mucha gente que se ha expuesto y tiene anticuerpos. No va más allá del 15 o 20 por ciento de la población pero si tú eres un médico o una señora de la limpieza que está en contacto directo y continuo con pacientes y das positivo te da mucha seguridad saber que no vas a contagiar a tu familia ni vas a coger la enfermedad.

Y en los servicios municipales tipo recogida de basuras o limpieza de calles, ¿sería recomendable?

No hace falta. Este es un virus que aunque parece muy contagioso y de hecho lo es, necesita estar vehiculizado por alguien que tiene los síntomas, a cierta distancia y desde hace poco tiempo. Por eso, el personal que se dedica a recoger basuras o limpiar al aire libre con llevar unos buenos guantes y el uniforme que llevan habitualmente, a lo que se podría añadir una pantalla para la cara, sería suficiente. En cambio, en un fisioterapeuta o un dentista deberían ser imprescindibles, ya que estás produciendo con cada paciente que entra en consulta unos aerosoles y trabajando, además, en un espacio cerrado.

Una de las recomendaciones más importantes en los centros de trabajo es mantener las distancias de seguridad entre trabajadores. ¿Cómo debe planificar la empresa este punto tanto en las zonas de trabajo como en las comunes (vestuarios, comedor...)?

No es sencillo, en algunos sitios tendrán más espacio pero en otros puede hacerse complicado. Las posibles soluciones pasan por ampliar horarios, hacer más turnos de trabajo, espaciar los puestos de trabajo, no coincidir en ascensores (que haya uno de bajada y otro de subida y no más de dos personas por ascensor), en los vestuarios ampliar turnos y limitar el acceso de personas y limitar también el número de personas en las reuniones... Son soluciones que se deben adaptar a cada lugar y que se deben prever antes de iniciar la actividad.

Cuando en las empresas hay personas más vulnerables al contagio como mayores de 60 años, embarazadas o con alguna enfermedad crónica o inmunodepresora. ¿Cómo debería actuar la empresa?

Cuando sean trabajadores dependientes de empresas (en el caso de los autónomos es más difícil) debería darse la máxima flexibilidad. El teletrabajo debería ser la opción preferible para las personas mayores o con alguna enfermedad, nunca sería una gran idea ponerles en la primera línea de reincorporación al trabajo. Y lo mismo debe aplicarse a las embarazadas por la misma razón y porque además tienen un bebé que son depende de ellas.

¿Con qué protocolos debería contar la empresa en caso de sospecha o contagio de un trabajador?

En España lo que ha pasado es que hemos pasado directamente a una fase de mitigación, de reducir daños porque el virus ya estaba totalmente introducido en nuestro entorno. Pero ahora hay que volver a una fase de contención: identificar a gente que tiene síntomas, enseguida intentar aislarlos en su domicilio, aconsejar la visita de un médico y testar posibles casos a su alrededor son precauciones fundamentales en toda empresa para evitar cadenas de contagio. ¿Qué esto tenga que ser responsabilidad de una empresa? Pues quizás en empresas grandes pero en empresas pequeñas eso va a ser más complicado. A veces va a ser más fácil y eficaz transmitir un sencillo mensaje: ‘si alguien tiene síntomas que se quede en casa, que avise a su jefe, al servicio médico, que se intente hacer un diagnóstico precoz y testar a los que hayan tenido contacto con él en los días previos’. El tema de los síntomas es lo que debería guiar la identificación de los posibles contagios y, por supuesto, si se cuenta con un servicio médico realizar regularmente entrevistas, incluso telemáticas, y ante la menor sospecha, hacer un test rápido. De hecho, muchas empresas ya están haciendo test de anticuerpos y es una muy buena idea. No nos va a solucionar el gran problema porque no más del 15 o 20 por ciento de la población se ha expuesto y tiene anticuerpos, pero ese pequeño porcentaje sí que va a poder reincorporarse con tranquilidad y sin infectar a otros.

Cuando hablamos de anticuerpos muchas personas tienen dudas de hasta cuándo pueden ser eficaces frente al contagio.

De este tema se ha hablado mucho pero con poca precisión. Los anticuerpos funcionan muy bien para los coronavirus. Es verdad que después de los tres años hay una pérdida de anticuerpos pero eso no quiere decir que se pierda la inmunidad sino que como en el caso de otros virus, como el de la hepatitis B, hay una cosa que se llama respuesta anamnésica que quiere decir que si te vuelves a exponer, aunque ya no se detecten anticuerpos, tu cuerpo tiene memoria y evitas la infección o la tienes mucho menos intensa y nunca será antes de tres o cuatro años. Por eso hay que transmitir a la población el mensaje de que los test de anticuerpos cuando son buenos funcionan muy bien. Y sinceramente, vamos a tener una vacuna el año que viene. Es tanta la gente que se ha infectado y el Covid es una enfermedad de tal envergadura que no se va a parar hasta tenerla.

¿Y cómo debería ser el proceso de vacunación una vez que llegue?

Primero saldrá una primera generación de vacunas que serán parcialmente efectivas por lo que hará falta probablemente más de una dosis y se intentará optimizar vacunando a los más vulnerables: mayores de 60 años, personas con otras patologías... Pero en la medida que salgan nuevas generaciones de vacunas que sean más potentes y baratas lo ideal sería que se generalizara su uso porque nadie querrá, además, asumir el riesgo de enfermar aunque tenga 25 años. Esto ha pasado con muchísimas otras vacunas. Por ejemplo, ahora la de la hepatitis B se recomienda ya en el calendario infantil. Algo que ha llevado tiempo ya que al principio se ponía solo a grupos de riesgo. Esto, en cualquier caso, llevará más años y se necesitan varias generaciones de vacunas.

A su modo de ver y en beneficio de que no haya un rebrote del virus, ¿cuáles son aquellas actividades que deberían retrasar al máximo posible la vuelta a la normalidad?

Todas aquellas que supongan una probable aglomeración de personas y exposición para la gente. Van a sufrir los grandes eventos deportivos, van a sufrir también los viajes turísticos, las compañías aéras, los espectáculos masivos... Son un caldo de cultivo para la transmisión del virus y es lo último que debería reabrirse con completa normalidad. Luego, no hay que olvidarse del factor económico no solo en España sino de todos los países alrededor. Es muy difícil que volvamos a tener la invasión de turistas que teníamos antes porque en estos países también tienen problemas, han perdido trabajos... Ocupar de nuevo Baleares, Canarias o la Costa Brava va a costar mucho tiempo. Por no hablar de que es más que probable que muchos no tengamos vacaciones este año o que nos las tomemos más cortas, al modo anglosajón. Lo de irse todos a la playa en agosto igual se hace complicado a partir de ahora.