Tu horóscopo diario: viernes 8 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 8 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vuelves a una costumbre que habías perdido y que lo cierto es que te venía muy bien físicamente y ahora poco a poco la vas a recuperar. Además, aprenderás nuevas disciplinas como técnicas de relajación o yoga que te ayudarán mucho.

Tauro

Quizá acabes la semana con algo de cansancio o de agobio porque ves que se acumulan los temas y no puedes abarcar todo lo que te gustaría hacer, pero debes establecer cuáles son tus prioridades. Eso es muy importante para tu equilibrio personal.

Géminis

Estarás en contacto con alguien que necesita apoyo y que te resulta muy querido y que en este momento no debe sentir que le falla su gente más allegada. Sabrás estar a la altura de las circunstancias. No te conformes con mandar un wasap, habla con esa persona.

Cáncer

Tendrás una mirada demasiado subjetiva sobre un asunto económico que afecta a más personas cercanas. Puede, incluso, que surja alguna pequeña discrepancia con un familiar algo complicado o que tenga un punto de vista radicalmente diferente al tuyo.

Leo

A pesar de todo lo que te suceda, hoy tu espíritu va a saber aguantar ciertas tensiones o complicaciones, no graves pero sí molestas, de la convivencia, aunque es cierto que necesitas alejarte un poco y estar a tu aire. Pronto tendrás oportunidad.

Virgo

Físicamente debes ponerte un poco más serio o seria y no caer en tentaciones alimenticias que no le vienen bien a tu organismo por mucho que así sientas una gratificación. Intenta no pasarte en nada de esos caprichos o golosinas que no son saludables.

Libra

Si te lo propones seriamente, conseguirás seguir tu propio camino sin mirar al pasado. Eso que has descubierto de una persona te está haciendo cambiar mucho interiormente y te va a llevar a tomar decisiones importantes de cara al futuro.

Escorpio

Incluso si te equivocas, hoy vas a hacer algo que puede ser importante para tu futuro. No temas, porque estarás a tiempo de rectificar si no te gusta y puedes cambiar más tarde. Pero algo aprenderás en todo ese proceso que te va a venir muy bien.

Sagitario

Casi todo sucede por algo y tiene alguna consecuencia y no tiene porqué ser negativa, a pesar de lo que parezca ahora. Pronto verás que hay muchas cosas positivas que te empezarán a suceder y para las que tendrás la preparación suficiente.

Capricornio

Tu organismo se resiente de cierto estrés y es algo que ahora debes de cuidar un poco más. Alguien te ayuda a que descanses y asumas más tarde ciertas tareas que tenías que hacer, probablemente domésticas. Hazlo sin prisas, eso desde luego.

Acuario

Alguien a tu lado está triste y eso te está repercutiendo a ti. Pero no es momento de flaquear, sino de arrimar el hombro todo lo que puedas, incluso si tu también tienes un talante pesimista. Si te unes y luchas con alguien y no en soledad, saldrás adelante.

Piscis

Hoy te vas a proponer tirar para adelante como sea y piensas en cómo lo vas a hacer en esta jornada. Verás como lo consigues, aunque si hace falta, no dudes en pedir ayuda a alguien. Te la dará y más si se trata de algo de tipo mecánico o relacionado con la tecnología.