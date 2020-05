"Estoy superagobiada, no hay nada que pueda hacer": la difícil situación de los estudiantes en prácticas por la Covid

La enseñanza es uno de los ámbitos que de forma más temprana se vio golpeado por la pandemia. Con el cierre de colegios y universidades, toda la comunidad académica se ha visto obligada a buscar nuevas formas de desempeñar sus funciones y continuar con el curso, si bien en algunos casos resulta especialmente complicado.

Por ejemplo, están las prácticas externas que realizan los estudiantes universitarios, tanto en los grados como en los másteres: una asignatura (a menudo obligatoria para obtener el título) con la que tienen su primera inmersión en el mundo laboral. Sin la posibilidad, en muchos casos, de poder trabajar de forma presencial, muchos alumnos se enfrentan a gran incertidumbre, ya que la situación actual puede suponer incluso un gran retraso a la hora de graduarse.

"La semana anterior al ocho de marzo comenzamos a oír cómo cancelaban los congresos y las sesiones médicas, y entre el miércoles y el jueves nos cancelaron las prácticas", narra a 20minutos Marta, una estudiante de último curso de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. "En principio se cancelaron durante dos semanas. Cuando decretaron el estado de alarma ya las suspendieron oficialmente".

"En mi caso, tenía las prácticas programadas para abril y mayo", explica por su parte María, que estudia cuarto de Psicología en la Universidad de Santiago de Compostela. "Muchos alumnos de último curso estamos en esta situación, y las prácticas son de carácter obligatorio".

"La respuesta de la universidad llegó tarde y mal"

"La respuesta de la universidad llegó tarde y mal", lamenta Marta. "Hasta hace una semana y pico no sabíamos qué iba a pasar con el examen práctico (ECOE) que se hace a final de sexto, un fin de semana en el hospital. Al final lo han cancelado porque no tenemos ninguna plataforma, como sí tienen algunas universidades privadas, para realizarlo".

Precisamente, una de las claves de la situación reside en el régimen de las universidades, por el que gozan de un alto grado de autonomía para decidir sobre este tipo de cuestiones, si bien existen algunos órganos que mantienen la comunicación entre distintas instituciones para, en un momento dado, establecer una cierta unidad de actuación.

Por ello, cada universidad ha encontrado diferentes soluciones, recibidas con grados variables de entusiasmo por sus respectivos alumnados.

"La verdad es que nos han facilitado bastante con cosas como permitirnos defender el Trabajo de Fin de Grado (TFG) en julio sin haber hecho las prácticas", opina María. "También han extendido el período hasta el 30 de septiembre para poder realizarlas, y las consideran aprobadas si se completa un 50% de las mismas.

"Yo estaba en mi último mes de prácticas", señala Marta. "En mi facultad me dijeron que con lo que teníamos del resto del año nos harían la media, aunque tardaron en decírnoslo. Otros alumnos han perdido unas cuantas semanas de prácticas. Y a nosotros por lo general nos son muy útiles, porque aprendemos mucho".

"Ningún estudiante va a verse perjudicado"

Así, los criterios varían enormemente. Por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se ha limitado a señalar que "las prácticas externas se podrán continuar preferentemente en la misma entidad hasta completar el número mínimo de horas. De forma excepcional, se podrán continuar las prácticas externas en otras entidades hasta alcanzar el número mínimo de horas", así como a reconocer la posibilidad de realizarlas de modo telemático (si la empresa y el tutor profesional del alumno lo permiten). Las prácticas de los grados sanitarios, por su parte, han quedado suspendidas y el centro deja en manos de "las Consejerías, así como las Conferencias de Rectores y Decanos con competencias en materia de salud y educación" la decisión.

La Universidad Autónoma de Madrid, en cambio, defiende que "desde el minuto uno empezamos a trabajar para perjudicar lo menos posible a los estudiantes, según expone Máximo Juan Pérez, delegado del Rector para Empleabilidad y Alumni. "Muchas de las prácticas que estaban realizando los alumnos se han reconvertido en prácticas a distancia, en modalidad no presencial, con autorización del tutor académico y del tutor profesional".

"En el caso de las prácticas en centros sanitarios o educativos se han transformado en la medida de lo posible en no presenciales: por ejemplo, algunos de los alumnos de magisterio ayudando a profesores en las clases no presenciales", prosigue Pérez.

"Además, los estudiantes que tengan superado el 80% de las prácticas se dan por finalizadas, si el alumno ha adquirido todas las competencias establecidas en la guía docente; si el alumno no ha completado el 80% pero los tutores consideran que ha adquirido dos tercios de las competencias, puede pasar a evaluar; y se complementa con otras actividades no presenciales".

"Todos los alumnos que iban a graduarse se van a poder graduar"

"A fecha de hoy, la información que tenemos es que ningún estudiante va a verse perjudicado por la suspensión de las prácticas presenciales", afirma Pérez. "Y todos los que iban a graduarse se van a poder graduar".

Otras universidades, como es el caso de la Universidad de Santiago de Compostela según señalaba María, han decidido además permitir la defensa de TFG o TFM sin haber completado las prácticas, o han ampliado los plazos para realizarlas. Algunas, incluso, permiten a sus alumnos modificar la matrícula si no pueden realizarlas.

"Mi país está peor que cuando vine, no tengo planes de volver"

Así, parece ser que la mayoría de alumnos van a poder finalmente resolver la situación mediante la fórmula que en cada caso decida su universidad, y todos los perjuicios se limitarían en la mayor parte de los casos a perder una parte de la formación presencial que suponen las prácticas o tener que retrasar su realización (lo que, a su vez, podría suponer un retraso de la graduación en los alumnos de algunas universidades.

Sin embargo, los daños pueden ser mayores para estudiantes en otras situaciones, como puede ser el caso de los alumnos extranjeros cuyos visados puedan verse afectados por este extremo.

"Yo tenía clases hasta mayo, y después tenía un tiempo para encontrar unas prácticas", explica Yeshamira, una joven de 27 años procedente de Venezuela que estudia un máster de Dirección de Marketing y Dirección Comercial en un centro privado de Madrid. "El ministerio me dio el visado aprobado hasta julio, con la posibilidad de extender el visado a través de las prácticas".

Yeshamira vino a España "buscando un futuro mejor y más estable que el que tenía en mi país, por razones económicas y políticas que son del conocimiento de todos. Pero no vine pidiendo asilo político. Yo vine porque me interesaba mucho la bolsa de empleo del máster y el programa se ajustaba mucho a lo que yo venía haciendo".

"Vine buscando un futuro mejor y más estable que el que tenía en mi país"

"Me tiene súper agobiada", reconoce. "He expuesto mi caso en la universidad y me asesoré con un abogado experto en cuestiones de inmigración, porque mi plan era quedarme en este país. España me gusta muchísimo y mi país está peor que cuando me vine, por lo que no tenía planes cercanos de regresar allí. A través del máster y mi experiencia profesional esperaba, todavía espero, prolongar mi estancia gracias al trabajo".

Yeshamira explica que ha intentado, sin éxito, buscar trabajo por otras vías, así como que en su universidad "hay bastantes estudiantes internacionales que nos encontramos en la misma situación", pero afirma que, desde el centro, lo único que han podido hacer es elaborar una carta que certifica que es estudiante de la universidad y que acredita que su fecha de evaluación es en febrero. "He rellenado todo para aplicar para la prórroga del visado, pero no estoy segura de que me lo vayan a conceder. Esto no me deja ni dormir, no hay nada que pueda hacer", concluye.