La edad o el tiempo de residencia: el empadronamiento no es la única condición para percibir una renta mínima

El pasado sábado 2 de mayo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una resolución que levantó la polémica. En la misma, el Ministerio de Presidencia aportaba instrucciones técnicas a los ayuntamientos para la gestión del padrón municipal: aseguraba que este “debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio”.

Esto dio lugar a que diferentes dirigentes de Vox, entre ellos su presidente Santiago Abascal, difundiesen el bulo de que a raíz de esta publicación los ‘okupas’ podrían empadronarse para recibir el Ingeso Mínimo Vitalen el que ya trabaja el Gobierno. No obstante, diferentes expertos jurídicos rechazaron que esta posibilidad fuera real y relacionaron la norma con una nueva sentencia de la Audiencia Nacional en la que la Justicia dio instrucciones para que los menores extranjeros hasta los 14 años no tuvieran que presentar más requisitos que los españoles, sino solo el libro de familia o el certificado de nacimiento. Además, todos señalaron que dicho apartado no es nuevo, pues ya figuraba en los mismos términos en la resolución del 16 de marzo de 2015, aún con Mariano Rajoy como presidente del Ejecutivo.

Resumo esto en dos tuits: (1/2) La norma sobre padrón no ha cambiado, es la misma (si demuestras que vives, con documentos COMO HASTA AHORA, pues dan de baja a la persona que se olvidó de cambiar su padrón cuando se fue). Nada de okupación. https://t.co/Z71PdGjEri — Eva Belmonte (@evabelmonte) May 5, 2020

Para más inri, cabe destacar que el empadronamiento no es el único requisito para percibir actualmente alguna de las diferentes rentas mínimas de inserción autonómicas (las únicas en vigor en la actualidad), aunque sí es indispensable. Por ejemplo, para recibir la que dispensa la Comunidad de Madrid se ha de haber residido durante el año inmediatamente anterior a la solicitud en la región. Además, se ha de ser mayor de 25 años y menor de 65, con distintas excepciones: la de tener menores o personas con discapacidad a su cargo, haber estado tutelado por la Comunidad, orfandad absoluta, grave exclusión social, ser víctima de violencia de género o participar en un programa de inclusión.

El Ejecutivo madrileño también prohíbe que en una misma unidad de convivencia haya más de dos titulares que perciban la RMI, cuya cuantía varía según otras condiciones con respecto al compromiso de inserción o la carencia de recursos económicos. Esta suma de condiciones suele ser similar a las rentas mínimas de otras autonomías.

Cataluña, por su parte, pide que los perceptores lleven dos años residiendo en la autonomía, tengan unos ingresos inferiores a la prestación de la renta mínima en los 12 meses anteriores a la solicitud, no percibir otras prestaciones públicas y que pasen un examen de los servicios básicos. En la Comunidad Valenciana también se pide que se haya cotizado a la Seguridad Social, como mínimo, un año y que la persona esté emancipada y tenga menores o dependientes a su cargo. Además, a todo esto se ha de sumar el alto porcentaje de solicitantes que no llegan a cobrar la prestación: en Madrid, por ejemplo, en 2018 tan solo uno de cada cuatro personas que la pidieron llegaron a disfrutarla.

Ese año, el último del que se tienen datos, fueron menos de 680.000 los perceptores de cualquiera de las rentas mínimas autonómicas en toda España. Según un informe de la Vicepresidencia para los Derechos Sociales y Agenda 2030 consultado por 20Minutos, la cuantía básica media en 2018 fue de 463,05 euros.