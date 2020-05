Casado improvisó una videoconferencia con sus diputados ante la "confusión" por el voto en el estado de alarma

La del miércoles fue una jornada de mucha confusión en las filas del Partido Popular. El cambio de voto en la última prórroga del estado de alarma no fue entendido por todos sus diputados, y Pablo Casado tuvo que salir al quite. Tanto es así que el presidente improvisó horas antes de la votación una videoconferencia con sus diputados ante el desconcierto provocado por el voto del partido ante esta medida excepcional, según confirmaron fuentes de Génova.

La dirección nacional del PP mantuvo el hermetismo sobre el sentido del voto hasta el mismo día del Pleno del Congreso y muchos de sus diputados se enteraron del botón que tendrían que apretar en el hemiciclo en el momento en que Casado finalizaba su discurso.

Casado había sido contundente el lunes al afirmar públicamente que no tenía sentido seguir con una medida excepcional como el estado de alarma más allá de 60 días, cuando ya se ha iniciado la desescalada, y subrayó que en este momento su partido no podía apoyarla. Eso sí, no aclaró si el voto del Grupo Popular sería "no" o la abstención.

Sin embargo, la consideración de los populares de que la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus ha sido "nefasta" y la dureza del discurso del PP en los últimos días llevaron a muchos cargos del partido a apostar por el "no" del Grupo Popular a esta cuarta prórroga, máxime cuando muchos de ellos tienen "presión" de los militantes en sus territorios para no seguir apoyando a Pedro Sánchez, según las fuentes consultadas.

Lo que sí queda claro es que en caso de que se pueda poner sobre la mesa una quinta prórroga, el voto será en contra. Ya no habrá abstención, sino un "no" rotundo. Y más teniendo en cuenta las palabras del propio Casado desde la tribuna (que había repetido en días anteriores): el estado de alarma no es necesario para la desescalada, y "sí hay un plan B", contrariamente a lo que ha planteado el presidente del Gobierno.