València no acollirà el Webit 2020 i destinarà el cànon a empreses tecnològiques afectades pel Coronavirus

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, que ha donat a conéixer aquesta decisió, ha explicat que l'Ajuntament de València "havia d'abonar mig milió durant tres anys, malgrat la impossibilitat de desenvolupar un esdeveniment presencial que hauria congregat en la ciutat 15.000 persones i 1.500 startups".

"La celebració d'aquest esdeveniment hauria tingut un gran impacte econòmic en la ciutat i ens hauria ajudat a posicionar-nos com a referent dins del sector tecnològic", ha assegurat Bernabé, que ha apuntat que la crisi sanitària del coronavirus ha obligat a suspendre aquest tipus de festivals presencials.

Davant aquesta circumstància, l'edil ha ressaltat que el consistori valencià havia plantejat un esdeveniment digital però "pagant no més de 100.000 euros". Aquesta ha sigut una oferta que no ha acceptat la Fundació Webit, que ha insistit a mantindre els cànons inicials, com han afirmat les mateixes fonts.

"No podíem acceptar aquestes condicions", ha asseverat Pilar Bernabé, que ha declarat que el sector de les start up està d'acord amb la decisió adoptada i ha remarcat que en l'actual situació de crisi econòmica "no es pot firmar un contracte d'1,5 milions cada any".

Fonts municipals han recordat que per a l'organització del Webit Festival, la fundació que ho gestiona havia pactat un cànon d'1,5 milions d'euros per a cadascun dels anys 2020, 2021 i 2022, diners que havien d'abonar a parts iguals l'Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València. El consistori havia d'abonar mig milió cada any.