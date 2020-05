Omar Montes desvela las secuelas que sufrió tras la enfermedad de su abuela

Desde que Omar Montes dio el paso a la fama, es por todos conocido por su estrecha relación con sus abuelos. Incluso llegó a confesar que eran como sus segundos padres: "Son, para mí, lo mejor que hay en el mundo".

Una relación especial que nació desde que Omar era pequeño, después de que su madre tuviese que trasladarse lejos de casa por motivos laborales. Ahora, el cantante ha querido sincerarse sobre los duros momentos que vivió tras la enfermedad de su abuela Ángeles.

"Casi me muero yo de la depresión que me dio sufriendo por ella. ¡Me salieron hasta canas!", comentó el cantante en una entrevista para Lecturas. Sin duda, un bache de salud que afectó tanto a nivel físico y psicológico al artista.

"No estoy preparado para perderlos. Me he criado con ellos y no hay más amor incondicional que el de los abuelos". Sin duda, sus abuelos son el pilar fundamental en la vida del artista, junto a su madre y su hijo.