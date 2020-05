Paula Vázquez continúa su guerra contra Jorge Javier Vázquez con un nuevo dardo: "Alguien tenía que decirlo"

La guerra abierta entre Jorge Javier Vázquez y Paula Vázquez continúa dando que hablar. Y es que, si el presentador de Sálvame se ha tomado con humor el rifirrafe que ambos protagonizan estos días, parece que la periodista va en serio. Tanto es así que, este miércoles, no dudó en secundar una crítica al catalán.

El pasado 28 de abril, la comunicadora opinó sobre el programa de las tardes de Telecinco sin pelos en la lengua. "Sálvame es el programa más machista y misógino que existe en la televisión", escribió en Twitter tras la oleada de elogios que recibió el espacio de Mediaset después de sus polémicas entregas sobre el 'Merlos Place'. Por ello, Jorge Javier Vázquez optó por dedicar unas contundentes palabras a la periodista.

El de Badalona escribió, en tono de humor, una entrada en su blog de Lecturas en la que aseguró que la marcha de Vázquez de la cadena fue por una cuestión de "conciencia". "Le tengo mucho cariño a Paula", añadió, porque "es compañera" y porque "compartimos apellido". Y, después, destacó: "Gracias a ella estoy trabajando mucho en Mediaset".

Estaba preocupado @PabloIglesias y nos pidió a la camarada @PaulaVazquezTV y a mí que hiciéramos un poco de ruido para desviar la atención hacia otro foco que no fuera el Gobierno. Ahora que soy líder de la izquierda debo tener muy claras mis prioridades. https://t.co/wETwECIn8D — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 6, 2020

Para más inri, el presentador también contó con ironía que "ella decidió irse porque quiso incluir una cláusula de conciencia en su contrato y parece ser que como no le concedieron ese deseo se largó. Nunca se lo agradeceré lo suficiente porque, como yo no tengo conciencia, no paro de trabajar".

Así, aunque la bronca virtual pudo haberse zanjado tras la respuesta del catalán, la presentadora volvió al ataque cuando Jorge Javier Vázquez anunció su nuevo texto en Twitter: "Estaba un poco preocupado Pablo Iglesias y nos pidió a Paula Vázquez y a mí que hiciéramos un poco de ruido para desviar la atención hacia otro foco que fuera el Gobierno".

"Tú eres ante todo, ¿gilipollas?", respondió entonces una usuaria, a quien se sumó Paula Vázquez. "Alguien tenía que decirlo. Gracias", escribió, dejando claro que la relación con su compañero de profesión está cada vez más fría.