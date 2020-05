La Comunitat Valenciana planteja flexibilitzar horaris de passejos i poder avançar el bany en les platges

La Comunitat Valenciana planteja flexibilitzar els horaris de les eixides tenint en compte la climatologia pròpia d'aquest territori i poder avançar la possibilitat de banyar-se en les platges mantenint la distància i totes les mesures de seguretat vigents.

Així ho ha asseverat el president de la Generalitat, Ximo Puig, a preguntes dels mitjans en la compareixença que ha oferit per a presentar un projecte de detecció primerenca del coronavirus en aigües residuals.

Puig ha recordat que ahir es va remetre al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic la documentació en la qual es presenten "els requisits pels quals tota la Comunitat Valenciana està en condicions de passar a la fase 1" a partir del pròxim dilluns, 11 de maig i al que s'espera que el Govern done resposta aquest divendres o dissabte.

En eixa documentació es faciliten les dades sobre la capacitat actual del sistema de salut, com que és possible albergar 965 llits de crítics en els àmbits públic (747) i privat (218); fins a 18.992 llits d'aguts entre hospitals públics, privats i de campanya; disponibilitat de 13.400 professionals en Atenció Primària i 746 contractes per a reforçar-la; i en atenció hospitalària 37.000 professionals, s'han fet més de 4.000 noves contractacions i l'ocupació és del 51% en llits d'aguts.

Quant a la capacitat de diagnòstic, ha destacat l'extensió dels laboratoris d'anàlisis i el treball per a aconseguir que tots els departaments de salut compten amb ells; la possibilitat de realitzar 5.700 PCR al dia a través dels departaments, 2.000 amb fundacions i 1.500 més si s'acrediten els laboratoris pendents, ha detallat.

Interrogat per si el Consell vol que es tinga en compte alguna especificitat respecte a altres territoris de l'Estat, Puig ha comentat que hi ha algunes "singularitats" i ha posat com a exemple les altes temperatures de la Comunitat, que fan que es plantege una major flexibilització en els horaris de passejos de part de la població per a no coincidir amb les hores de més calor.

Sobre aquest tema, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha concretat, en una roda de premsa posterior, que, atenent les hores de calor centrals, s'aposta perquè els xiquets puguen dos hores més al matí i la vesprada, una hora més, per al qui vullga el sol puga fer-ho però al que no li agrada puga eixir i passejar sense tanta calor.

Platges

Respecte al bany en les platges, -previst en principi pel Govern central per a la fase 3- el president ha remarcat que "anar a la platja no significa anar a una platja abarrotada massificada en ple agost, sinó poder-se banyar mantenint la distància i tota la prevenció possible".

L'executiu valencià pretén que es puga anar a la platges però la decisió és del Ministeri, per la qual cosa la Conselleria de Sanitat negociarà perquè açò siga possible.

En aquest sentit, la consellera Barceló ha recordat que en el litoral hi ha una necessitat d'obrir com més prompte millor, però ha fet una crida a la cautela i al fet que el Ministeri transmeta "com haurien de ser les mesures per a adaptar eixe accés i que es puguen preparar amb temps quan corresponga".