Igea, al ser preguntado sobre la Fase 1 de Madrid: "Me asombra decir que Torra ha sido más sensato"

Así lo ha señalado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, tras ser preguntado por la decisión de la Comunidad de Madrid, gobernada por su partido, Ciudadanos, junto al PP, y por qué le parecería que los madrileños "puedan ir de cañas" mientras en la comunidad castellanoleonesa no se puede visitar a los familiares.

"Nunca pensé que en mi vida política pudiera decir esto. Me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato, no diré más", ha apostillado Igea en referencia al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

A lo largo de una extensa comparecencia, el vicepresidente, al igual que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han insistido en numerosas ocasiones en que el Gobierno regional apuesta por la "prudencia" en lugar de las "prisas" que pueden tener otras comunidades con cifras de incidencia, letalidad y ocupación de las UCI similares a las de Castilla y León.

En cualquier caso, ha considerado que los ciudadanos de la Comunidad "valoran" la gestión del Gobierno regional, y, aunque le "preocupa" lo que digan, le inquieta más "que la curva no vuelva a crecer" y que se pueda decir que se ha podido disminuir la mortalidad en "diez o quince personas cada día" con respecto a otras comunidades que han registrado más fallecidos.

"Si conseguimos que personas no pierdan la vida, perderemos elecciones con mucho gusto", ha apostillado el miembro del Ejecutivo regional.

Un equipo en el que, Según Igea, "no ha habido diferencias de criterio" porque todos piensan que "lo que prima es la salud", al tiempo que ha defendido que el Gobierno regional durante esta crisis ha puesto " por delante de cualquier consideración el interés de los ciudadanos", por lo que ha insistido en mostrarse "orgulloso" del funcionamiento del Ejecutivo regional.

De hecho, ha defendido que este gobierno "tiene al mejor presidente -el popular Alfonso Fernández Mañueco- que podía tener" y de él ha destacado su "capacidad de diálogo y de escucha" y que "no ha pretendido ser importante, sino ser útil". Ante la aprobación del estado de alarma, a favor del cual votó a favor Ciudadanos este miércoles en el Congreso pero no el Partido Popular, Igea ha defendido que el Gobierno de Castilla y León ve positiva la nueva prórroga.

De cualquier forma, ha matizado que la Junta esperará a ver "cómo evoluciona la situación" y a ver cómo responde el Gobierno de España ante las peticiones de las comunidades en las próximas "72 horas", pues ha advertido de que "si no se toman decisiones en base a criterios epidemiológicos" y se aplican criterios iguales para todo el territorio no cree que tenga "mucho sentido" seguir en estado de alarma más allá del 24 de mayo.

Francisco Igea también se ha referido al equipo de expertos del Gobierno que toma estas decisiones para la desescalada, y ha censurado que no se hayan querido dar sus nombres, como si tuvieran que estar "encapuchados".

"SI NO HAY CRITERIOS" NO VE SENTIDO AL ESTADO DE ALARMA

"No sé en qué país vivimos, no sé si hay alguien consciente de que nos hemos jugado la vida de miles de españoles, no se sí hay alguien que quiera ser responsable", ha recalcado Igea, que ha apuntado que en ningún caso la responsabilidad "cae" sobre los expertos, sino sobre los políticos que toman decisiones en base a sus informes.

En el caso de Castilla y León, ha defendido, se han establecido los criterios de acuerdo con un equipo de expertos que "tienen nombre" y ha citado a dos de ellos, los médicos epidemiólogos Ignacio Rosell y José María Eiros, pero ha subrayado que la Junta "asume su responsabilidad, no se oculta detrás de nadie y no se va a ocultar".