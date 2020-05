El postre perfecto necesita una batidora de varillas eléctrica (y Kenwood tiene una por menos de 40 euros)

Estos días nos ha ayudado a darnos cuenta que todos tenemos un chef dentro. Lo has bordado con el pan de masa madre, con el sushi, la masa de pizza casera e, incluso, te has plateado hacer una de las videorrecetas de Dabiz Muñoz que están triunfando en redes sociales. Sin embargo, en el terreno de lo dulce no hemos brillado tanto como nos gustaría. Si bien es cierto que su aspecto nos ha permitido alardear en Instagram de nuestro talento repostero, a la hora de degustar la tarta de queso japonesa o alguna de las opciones sin levadura y harina, las texturas logradas han sido de todo menos suaves y agradables.

Grumos, una masa demasiado líquida o densa o, incluso, cortada, son algunos de los errores que hemos cometido estos días, todos ellos fruto de la inexperiencia y de no contar con las herramientas adecuadas. Y es que, además de estar surtidos de moldes de todos los tipos, es importante contar con pequeños electrodomésticos que ayudan a ligar las mezclas, a airearlas y, por supuesto, a darles la consistencia que requieren.

Las varillas eléctricas se encuentran entre estos indispensables culinarios que todos deberíamos tener para hacer un buen postre y, no, no todas valen: hay que apostar por marcas de confianza. El modelo Handmix Lite, de Kenwood, cumple este requisito y, además, es perfecta para ahorrar tiempo en la cocina y ganar en calidad de acabado. Cuenta con cinco velocidades, es ligera, compacta y ergonómica y, también, incluye dos varillas y dos ganchos de amasar intercambiables para usar según las necesidades de nuestras recetas. ¿Lo mejor? Que puede ser tuya por menos de 35 euros.

Se va a convertir en tu indispensable en la cocina. Kenwood

Además, introduciendo el código KENWOOD10, te puedes ahorrar un 10% en la compra de cualquier producto hasta el 31 de mayo; pudiendo disfrutar de esta batidora de varillas eléctricas de calidad profesional a un precio aún mejor.

Batidora de varillas: fundamental en la repostería... y en la cocina

Contar con este pequeño electrodoméstico en nuestra cocina nos evitará el tener que enfrentarnos de forma manual a procesos costosos que son necesarios en algunas recetas. Por ejemplo, montar claras, preparar una bechamel, montar nata, elaborar una base de mantequilla y azúcar... Y es que ¿no te parece agotador tener que hacerlo a mano? Además, no siempre se consigue el resultado deseado, ya que estos procesos se deben llevar a cabo de forma determinante para no estropearlo. Gracias a la acción de este gadget, el aire se introduce en la mezcla, rompe los grumos y emulsiona dando lugar a esa textura tan característica digna de repostero profesional.

Además, existen diferentes tipos de varillas que podemos intercambiar según la masa que estemos trabajando. Así, para montar yemas, emplearemos las normales, pero si nos enfrentamos a una masa quebrada o a la del pan de masa madre que tanto ha triunfado estos días, sería conveniente emplear los garfios de amasar. Son dos tipos de varillas básicos y ambos se incluyen en la batidora de Kenwood.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Kenwood y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.