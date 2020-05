Coronavirus.- Economia aprova els ERTO "per força major" de Fira València i IFA

20M EP

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha aprovat els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) 'per força major' presentats per Fira València i la Institució Firal Alacantina (IFA), per a 122 i 14 treballadors, respectivament, segons han confirmat a Europa Press fonts d'aquest departament.