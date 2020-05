Zayn Malik se hace un nuevo tatuaje: ¿revela que le ha pedido matrimonio a Gigi Hadid?

Imaginen una marabunta de fans que no paran de conjeturar si sí o si no. Todos a la vez. Y por una imagen que han escudriñado hasta el milímetro. La fotografía es de un tatuaje. Los seguidores, aquellos que poseen Zayn Malik y Gigi Hadid. Y el motivo: el más que posible compromiso de ambos.

Porque es precisamente la posible pedida de mano del cantante de 27 años a la modelo de 25 lo que ha armado este escándalo en las redes, máxime cuando no solo se sabe que la californiana está embarazada sino que ya hasta se ha dicho cuál será el sexo del bebé (mientras este no decida lo contrario): será niña.

Todas estas presunciones vienen barruntándose desde que el autor de éxitos como Dusk Till Dawn o Still Got Time se hiciese un nuevo tatuaje en el brazo y que son versos de un conocido poema del libro El profeta del poeta libanés (aunque afincado en Estados Unidos) Kahlil Gibran que lleva por título Sobre el matrimonio.

"Sing and dance together and be joyous but let each one of you be alone. Give your hearts but not into each other's keeping. Stand together yet not too near together; for the pillars of the temple stand apart and the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow", que en la traducción de José Manuel Vergara dice: "Bailad y cantad juntos y sed alegres; pero permitid que cada uno pueda estar solo [...]. / Daos vuestro corazón, pero no os lo entreguéis en custodia./ Vivid juntos, pero tampoco demasiado próximos;/ya que los pilares del templo se erigen a distancia,/y la encina y el ciprés no crecen a la sombra uno del otro".

La fotografía en cuestión la compartió George Khalife, un conocido joyero de Detroit que les ha hecho dos pulseas a medida con el nazar (el ojo azul griego u ojo turco o piedra del mal de ojo, como se le conoce) y que podrían hacer las veces de anillos de compromiso.

Junto a otra imagen, el mismo Khalife escribía: "¡Muy buena energía para esta hermosa pareja! Zayn, Gigi, felicidades". Esto, junto con el emoticono de dos copas de champán brindando y que sus manos estén entrelazadas han hecho que los fans den por hecho que habrá boda y "sí, quiero" muy pronto.

"Zayn, Gigi y yo tenemos raíces en Oriente Medio", asegura el orfebre en declaraciones a Entertainment Tonight. "En nuestra cultura, nos gusta usar la piedra del mal de ojo por varias razones. La usamos sobre todo para evitar cualquier energía negativa o, especialmente, los celos", afirma.