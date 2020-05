El CICU ha rebut sobre les 9.45 hores la sol·licitud d'intervenció per a assistir una dona que s'havia eixit de la via mentre circulava amb el seu cotxe per la CV-25.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat de Suport Vital Bàsic, l'equip sanitari del qual ha assistit la ferida, de 39 anys, que presentava politraumatisme. Posteriorment, la dona ha sigut traslladada a l'Hospital de Llíria en l'ambulància SVB.