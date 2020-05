Simón dice que el exceso de mortalidad detectado en España podría deberse a "un accidente de tráfico enorme"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, preguntado acerca del posible infradiagnóstico del número de muertes por Covid-19 en España -resultado de la diferencia entre las cifras de casos de coronavirus que maneja el Ministerio de Sanidad y los datos que arroja el Sistema de Vigilancia Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)-, ha declarado que "no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben al coronavirus o por cualquier otra enfermedad".

Así se ha manifestado este jueves durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus, en la que ha respondido a una pregunta sobre el exceso de 30.706 muertes detectado entre 17 de marzo al 2 de mayo por el Sistema de Vigilancia Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Esta cifra contrasta con los 26.070 fallecimientos notificados oficialmente con Covid-19 por el Ministerio de Sanidad y evidencia un desfase con las cifras oficiales de 4.636 decesos.

El epidemiólogo ha explicado que el MoMo se instauró en 2004 para hacer seguimiento a la mortalidad general "por todas las causas" de defunción y a raíz de una ola de calor registrada en 2003. "Se creó para detectar tempranamente incrementos de la mortalidad ante los que se pudiera intervenir", ha indicado.

Con los años y a medida que se ha ido mejorando el sistema, ha proseguido, también ha ayudado a detectar tempranamente incrementos excesivos ante los que intervenir, sobre todo en invierno. "Pero lo cierto es que todos estos incrementos son estadísticos que se tienen que asociar luego a una causa", ha señalado.

"Cuando se desglose la cifra lo sabremos"

"Debido al Covid-19, ha habido en algunos lugares retraso a acudir a los servicios sanitarios por miedo al riesgo de contagio"

Con todo, ha apuntado que las cifras que se exponen en el MoMo y los datos de fallecidos por coronavirus -"confirmados"- son "perfectamente coherentes y compatibles" las unas con los otros y están "muy muy alineados".

"Sí que sabemos que, debido al Covid-19, ha habido en algunos lugares retraso a acudir a los servicios sanitarios por miedo al riesgo de contagio. Esto también ha podido tener un impacto en la mortalidad asociada a alguna de otras enfermedades", ha agregado.