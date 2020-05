Consultorio de Psicología: "Tengo 24 años, soy madre soltera y no tengo amigos ni nadie que me apoye"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

PREGUNTA Tengo 30 años y me siento sola. No tengo amigos ni sé cómo ni dónde hacerlos. Hace casi dos años mi novio durante 7 años me dejó y no consigo superarlo. Siento que nadie quiere estar a mi lado y que por más empeño que ponga siempre hago mal las cosas. Siempre he sido insegura e introvertida pero no sé cómo manejar esto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tu inseguridad hace que te llenes de pensamientos muy negativos y automáticos, que contribuyen a crearte aún más inseguridad y más insatisfacción.

El problema no es que nadie quiera estar a tu lado, es que tus miedos te bloquean.

En tu caso está claro que hay que trabajar contigo tu seguridad, tu confianza en ti misma…, para conseguir que seas una persona con buena autoestima y habilidades sociales con los demás.

Esto lo hacemos constantemente los psicólogos, y aunque te parezca imposible afortunadamente se puede aprender a tener más seguridad y actuar con asertividad (con más confianza en ti y sabiendo defender tus criterios). Puedes consultar el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú'. No dejes pasar un día más sin empezar a trabajar en ti misma.

PREGUNTA Hola, me he enterado de que mi pareja (30 años, yo tengo 24) me fue infiel dos años que llevamos de relación. Estoy muy dolida y no soy capaz de perdonarle porque tengo muchas dudas y ya no confío en él.

Él quiere intentarlo de nuevo y está dispuesto a ir a terapia de pareja, pero tengo miedo a que vuelva a ser infiel, ser vulnerable ante él. Siento que nunca ha valorado mi amor y todo lo que hice por él. ¿Debería seguir luchando por esta relación o debería dejarle?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es importante que en esta situación, antes de tomar una decisión, trabajes tu bienestar emocional. Sólo cuando te sientas bien contigo verás con claridad cuál es la mejor opción.

Antes de empezar una terapia de pareja es preferible que vayas tú sola a terapia psicológica, que puedas analizar con objetividad lo ocurrido, encontrarte contigo misma, con tus emociones actuales, que cojas seguridad y confianza y entonces, y sólo entonces, decides si seguir adelante (y hacer terapia de pareja) o dejarlo.

Mientras tanto, le pedirás tiempo; tiempo sin presión, tiempo sin veros, tiempo para trabajar con tus emociones…; tiempo al que tienes todo el derecho del mundo. Si él no te diera ese tiempo estaría claro que no merecería la pena intentar que esa relación continúe. Pero que nadie decida por ti. Cuando hayas trabajado tu bienestar emocional, verás claro el siguiente paso a dar.

Me divorcié pero aún lo quiero

PREGUNTA Hace 4 meses que me divorcié después de 21 años de casados, todo llegó por una infidelidad por parte de él pero detrás hay muchas cosas, como malas palabras, malos gestos, faltas de respeto...

He conseguido divorciarme pero todavía le sigo queriendo y me duele cómo me trataba, ahora él está arrepentido y dice que quiere cambiar todo eso, pero han sido tantas mentiras que ya no le puedo creer. Mi pregunta es: ¿alguien puede cambiar o solo me estoy engañando porque en realidad quiero que cambie?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las personas pueden cambiar en el sentido de que pueden aprender y mejorar, pero eso requiere mucho autocontrol emocional, y en una persona tan autoritaria, malos gestos… no resultará sencillo.

A veces, cuando alguien pierde algo que consideraba seguro y que no valoraba, es cuando se da cuenta de que echa de menos a esa persona, pero eso no es garantía de que cambie.

Lo mejor es que trabajes primero tu confianza y equilibrio emocional, para que no tengas dependencias que te alejen de análisis objetivos y te empujen a relaciones poco sanas. Sólo cuando hayas logrado estar bien (es posible que necesites un poco de terapia psicológica), podrás decidir sin miedo a equivocarte y le pondrás tus condiciones, en caso de intentarlo.

Separación bajo el mismo techo

PREGUNTA Desde diciembre le descubrí una amante a mi esposo, llevamos 20 años juntos y nunca había sospechado nada de él. Yo confiaba plenamente en él, cuando lo enfrenté me lo negó. Hablamos y él me dijo que ya no sentía pasión por mí.

Le supliqué que lo intentaramos y aceptó. Todo iba muy bien hasta que llegó la cuarentena y una noche lo descubrí chateando con ella de nuevo. El piso es de los dos, ni él ni yo tenemos adonde ir y así estamos viviendo juntos.

¿Es malo que él me siga abrazando y nos damos besos en los labios al despertar? Estoy muy confundida, no quiero hacerme a la idea de que vamos a volver, de crear una falsa ilusión.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda la situación que estáis viviendo, especialmente tú, es muy difícil. Tu esposo parece que confunde amor con la atracción de los primeros tiempos; atracción (o pasión como él lo llama) que siempre termina pasando.

Como te sientes mal, para ti sus abrazos son reconfortantes, pero el problema es que te hagan creer que la relación aún puede continuar. Él parece que está muy decidido, a pesar de que tendrá dudas, pero no conviene que tú alimentes falsas esperanzas.

Es difícil convivir y no abrazarse, cuando desde ti aún hay amor o cariño, pero es preferible que ese distanciamiento emocional que él siente también se traduzca en un distanciamiento físico.

En estos momentos te vendría muy bien recibir apoyo psicológico (por vídeoconferencia o similar, no hace falta ir físicamente a la consulta). Te vendría muy bien para coger la fuerza y el soporte emocional que ahora mismo no tienes.

En el libro 'Amar sin sufrir' verás que la fase en la que estáis los dos es muy habitual, incluso le vendría bien leerlo también a tu esposo. La prioridad es trabajar contigo tus emociones, pues eres quien ahora está más vulnerable. Intenta pedir ayuda profesional.

Tiene trastorno de personalidad

PREGUNTA Tengo 53 años y convive conmigo un hijo de 33 años con una pequeña discapacidad que es maravilloso. Estoy divorciada de su padre, con el que pasé un divorcio muy doloroso y traumático. Yo no tengo autoestima y esto me causa tener muchas limitaciones ( no trabajo porque creo que no sirvo...).

Tengo una nueva pareja con la que convivo hace 7 años, yo le veía comportamientos y formas de expresión muy extraños e incluso verbalmente con ira, rabia... Fue al neurólogo y le han diagnosticado trastorno de personalidad tipo Cluster b, transtorno por descontrol de impulsos y TDHA, me siento triste, atrapada deprimida...

No puedo dejarlo porque tengo hipoteca, préstamos... y dependo económicamente de él; luego es muy buena persona y nada nada egoísta, se ofrece a todo, pero es dificilísimo convivir con este trastorno (olvida cosas, socialmente sólo habla él, no tiene empatía, e intenta llamar continuamente la atención, tiene ataques de rabia e ira...). Siempre llevo una tristeza inmensa interior, no encuentro una salida.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si realmente es verdad que él es buena persona y te quiere sabe que es complicado vivir con él. Coméntale que tú estás dispuesta a intentarlo, pero que necesitáis ayuda profesional para tener esperanza y futuro en vuestra relación.

Si él quiere empezad cuanto antes una terapia de pareja, pero si dice que no, hazlo tú. Necesitas apoyo psicológico para saber cómo enfrentarte a esta situación, cómo poder ayudarle a él y a ti; pero no te dejes en último lugar; tú eres quien peor lo pasa y quien más ayuda necesita. En los libros 'La inutilidad del sufrimiento' y 'Emociones que hieren' verás casos parecidos a la realidad que estás pasando.

Mala relación con mis padres

CONSULTA Soy madre soltera de 24 años y vivo con mis padres. Con ellos tengo bastante mala relación porque en el pasado me han hecho mucho daño y no me siento a gusto en casa con ellos.

Me siento muy sola, no tengo amigos con los que hablar todos los días ni nadie que me apoye, solo tengo a mi hija pero no es lo suficientemente mayor para poder hablar con ella. A veces siento que no tengo fuerzas ni de levantarme ni de vivir siquiera, ya no sé qué hacer para sentirme bien y no estar tan sola.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque parezca difícil, la respuesta y la solución está dentro de ti. Esa soledad sólo la podrás superar cuando logres sentirte bien contigo misma; entonces conseguirás estar bien con los demás, tendrás amigos, te llevarás mejor con tus padres y disfrutarás de tu hija, sin esperar que llene huecos que a ella no le corresponden.

No digo que sea fácil, pero sí que merece la pena intentarlo con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia. Sólo cuando nos sentimos bien con nosotros, podemos superar estas situaciones y alcanzar el equilibro y la seguridad emocional que tanto buscamos. En libros como 'Las tres claves de la felicidad' y 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo actuar en casos muy parecidos al tuyo. De todas formas, sería conveniente que, en tus actuales circunstancias, pidieras ayuda psicológica.

Amenazas y maltrato

PREGUNTA He dejado mi relación, pero el chico no se resigna a aceptarlo, lo habíamos dejado antes y di una oportunidad para ayudarle, tenía problemas de celos. Revisaba mis redes sociales, mis mensajes de WhatsApp.

He dicho no más, se acabó, pero está peor, me amenaza, me humilla, le he bloqueado por todas mis redes, de mi teléfono, y ahora me envía correos. Tengo miedo, ahora sabemos que no podemos salir a la calle pero en cuanto vuelva a la normalidad me da miedo salir a la calle y encontrármelo. Cuando lo dejamos me seguía o se presentaba en el trabajo, no sé qué hacer, estoy en estado de nerviosismo a diario.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que cuentas de ese chico al que has dejado es muy peligroso, pues obedece totalmente al perfil de un maltratador. Llama inmediatamente al 016 y comunica los hechos que estás padeciendo.

No esperes a que se le pase. Sus comportamientos son muy obsesivos; sin duda él siente que le “perteneces” y, en consecuencia, que no tienes derecho a dejarle.

Él no se siente mal por sus conductas de acoso, se las justifica internamente y sólo reaccionará cuando vea que sus conductas tienen amenazas para él. Es muy posible que necesites ayuda psicológica a nivel profesional, pues estas personas te hacen la vida imposible y generan tal miedo que condicionan tu vida.

Otra de las ventajas del tratamiento es que los psicólogos conocemos muy bien cómo actúan y nos vamos adelantando a sus conductas futuras, preparándote para fortalecer tu equilibrio emocional y no dejarte caer en sus redes.