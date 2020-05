Coronavirus.- Bravo defèn que el procediment de contractació dels hospitals de campanya és "legal i transparent"

Així s'ha pronunciat Bravo en la diputació permanent de Les Corts davant les crítiques dels grups de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) a la manera en la qual s'ha gestionat la contractació de l'alçament d'aquestes infraestructures, de les quals també han qüestionat la seua operativitat en plena pandèmia en no haver-se finalitzat fins al 18 d'abril.

El 'popular' José Císcar ha assegurat que aquests hospitals que el Botànic volia "convertir en icona de la seua resposta a la Covid" estan sent "el seu gran fiasco" i ha assenyalat que mentre l'hospital d'Ifema a Madrid va estar llest en tres dies, ací en el contracte es va assumir un termini "de quatre mesos".

A més, ha prosseguit, no queda clara qual va a ser la seua funció i ha advertit la consellera que va a haver de donar "moltes explicacions" sobre el contracte, ja que es pot entendre que "per l'estrés del moment es prenguen decisions desencertades" però el PP no entén la manera en què s'han fet les coses, adjudicant el contracte a "una empresa de recent creació i sense experiència" i que les seues dos primeres adjudicacions són precisament de la Generalitat.

Císcar ha subratllat que tenia un capital social de 3.000 euros i ha preguntat si "no hi havia empreses solvents a la Comunitat Valenciana per a subministrar aquest tipus d'instal·lacions", a més de qüestionar que se li haguera d'avançar el part del pressupost a l'inici.

REVISARAN A FONS L'EXPEDIENT

Des de Cs, Vicente Fernández ha destacat que primer "es va dir que estarien en 15 dies, després en un mes i hui la premsa ens diu que van contractar per a quatre mesos" però a dia de hui "no hi ha pacients" en ells. "I s'han atrevit a contractar una empresa creada al febrer i amb 3.000 euros de capital social, hem demanat tots els contractes i els expedients els anem a revisar a fons", ha alertat.

El portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, ha lamentat que aquests hospitals "estan servint de ben poc" i ha qüestionat la seua operativitat perquè era necessari que s'engegaren amb celeritat en ple pic de la pandèmia i hi havia, en el seu lloc, instal·lacions com Fira València per a poder haver optat per elles.

Precisament la consellera Bravo s'ha referit a aquests hospitals instal·lats al costat de la Fe de València, l'Hospital General de Castelló i l'Hospital General Universitari d'Alacant, amb una capacitat de 1.100 llits, "que estan comprades i preparades" encara que fins ara s'han instal·lat 798 per a primar la comoditat dels usuaris.

CLAU PER A LA DESESCALADA

"No són, encara que així els hem definit, hospitals de campanya dissenyats per a prestar primers auxilis i assistència bàsica", ha dit, ja que han permès "l'augment de la capacitat hospitalària de manera sòlida i duradora" i seran claus per a complir els paràmetres exigits per a passar de fase en la desescalada.

Segons ha apuntat, "la seua construcció mai va ser una qüestió de celeritat, sinó d'operativitat i de previsió perquè el sistema sanitari no col·lapsara" i romandran muntats "tot el temps que siga necessari i especialment davant la possibilitat de nous rebrots de l'epidèmia en el futur immediat".

La consellera ha justificat davant l'oposició l'elecció d'aquesta estratègia quan l'índex de contagis "s'estava elevant de forma tan exponencial com desconeguda" i s'advertia, a mitjan març, que si seguien així els indicadors el sistema sanitari "podia col·lapsar-se".

"No necessitàvem alçar, afortunadament, un hospital en tres dies perquè teníem 2.970 llits lliures, però era important avançar-se al que poguera ocórrer", ha incidit, sempre amb l'objectiu de protegir les persones i no posar en risc les seues vides "com estava ocorrent en altres comunitats, on les persones morien en els passadissos".

Ha posat l'accent, davant les acusacions de falta de transparència, que els partits "van a tindre tota la documentació i l'expedient, que ja està penjat en la plataforma pública de contractació" i ha ressaltat: "No hem vingut a enganyar a ningú, a ocultar informació ni a aprofitar-nos del patiment de les persones i embutxacar-nos uns quants euros, com feien uns altres".

Bravo ha defès que la tramitació de l'expedient està degudament fiscalitzada i en eixe contracte d'urgència "es compleixen tots els paràmetres" i no s'ha fomentat, com s'apunta, a la creació d'empreses ad hoc "com feien ells" per a la contractació de determinats subministraments, en al·lusió al PP.

EMPRESES FUSIONADES AL NOVEMBRE, NO AL FEBRER

Així, ha explicat que l'adjudicatària està formada per dos empreses que es van fusionar al novembre del 2019 i que tenen "més de 17 anys d'experiència, que han treballat per a organismes internacionals i per a ministeris de Defensa de diferents països, entre ells l'espanyol", en diferents etapes. "Si hagueren concorregut a un procés lliure (de contractació) complien tots els requisits per a poder presentar oferta", ha incidit.

Així mateix, ha volgut respondre Císcar afirmat que "on fa mala olor, i molt, és a Haití", referint-se al Cas Cooperació i ha agregat: "Nosaltres no hem treballat per a anunciar hospitals ficticis i que uns quants s'embutxacaren els diners com va passar en el seu partit, aquests hospitals són una realitat engegada amb rigor i transparència. Treballem per a salvar vides, no per a embutxacar-nos els diners del patiment de molta gent".