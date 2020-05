Modificar proyectos no necesitará nueva evaluación ambiental si no superan el 30% de emisiones o vertidos

20M EP

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de Medio Ambiente que, entre otras medidas, recoge que la modificación de proyectos ya evaluados ambientalmente de forma positiva no requerirán de nueva evaluación ambiental si esa modificación no implica una superación del 30 por ciento de insumos, el 30 por ciento de residuos, el 30 por ciento de emisiones a la atmósfera, el 30 por ciento de vertidos, y que no afecte al patrimonio o a la Red Natura 2000.