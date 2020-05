Zaragoza.- Constituida la Comisión por el futuro de la ciudad con "clara voluntad de consenso y diálogo"

Así se ha pronunciado la vicealcaldesa de Zaragoza y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, quien junto a la consejera municipal de Hacienda y portavoz del PP, María Navarro, han comparecido en rueda de prensa virtual.

Fernández ha dado a conocer el calendario acordado, en el que este viernes vence el plazo de presentación de propuestas de los participantes y también de más de cien colectivos y entidades que las pueden enviar por email. El debate de las iniciativas será entre el 12 y el 19 de mayo, con las subcomisiones sectoriales para dar paso a la elaboración de un dictamen que se aprobará en un pleno extraordinario el 5 de junio.

"Es fundamental contar con toda la participación de los distintos sectores", ha recalcado Sara Fernández para apuntar que en la Junta de Portavoces de este viernes se decidirá la presentación de forma presencial de algunas entidades en las subcomisiones.

Fernández ha contado que en la reunión se ha trasladado a los participantes las medidas adoptadas por el Gobierno de la ciudad antes de la crisis sanitaria, desde el mes de febrero, para que conozcan el marco en el que trabajará la Comisión.

La vicealcaldesa ha abundado en que "no es un debate político, sino realmente municipal, útil y con la participación de todos los agentes sociales y entidades invitadas para acordar medidas a medio y largo plazo". También ha querido dejar claro que "se valorará la viabilidad técnica, jurídica y administrativas" de las iniciativas.

"Hoy se da el pistoletazo de salida a la Comisión y la metodología a seguir será un ejercicio de responsabilidad y con altitud de miras porque el objetivo es adoptar medidas reales para los zaragozanos, viables y con encaje en el marco jurídico y administrativo, además de adaptadas a la situación económico-financiera del ayuntamiento".

HASTA 90 MILLONES DE CAÍDA DE INGRESOS

Al respecto, María Navarro ha contado que los participantes han pedido consenso y responsabilidad y no medidas imposibles porque el Ayuntamiento tiene una situación económica "muy delicada" y la COVID-19 ha hecho que sea "dramática" porque la pérdida de ingresos se plante entre los 62 millones en el mejor de los escenarios a los 90 millones, a día de hoy, ya que la situación es cambiante por la pandemia.

"Son parámetros con los que tenemos que partir para hacer propuestas posibles y evitar expectativas frustradas a colectivos y empresas que se juegan sueldos en una situación dramática", ha remachado Navarro.

Ha explicado que este aumento de la caída de ingresos se debe a la reducción al 50 por ciento de aforo en el transporte público, que "es una debacle", y también lo ha atribuido a merma en la actividad económica y de ingresos por tributos como el IAE, además de impagos.

"La responsabilidad es clave y no se pueden pedir imposibles y hay evitar que la crispación política pueda primar en la Comisión", cuyo único objetivo es hacer un dictamen en el "menor tiempo posible" para tomar medias urgentes que esperan los zaragozanos y con el concurso de agentes sociales y vecinales, ha resumido María Navarro.

Por ello, ha estimado que no es momento de discrepancias políticas porque "se perderá el tiempo" puesto que "hay que gestionar en tiempo récord". Ha reiterado que la Comisión por el futuro de Zaragoza es para ayudar a colectivos vulnerables que pasan por una situación "trágica".

MARGEN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

Maria Navarro ha dicho que se irá paso a paso y aunque hay muchos escenarios trabajados, no se pueden dar determinados avances si se desconoce lo que van a hacer otras administraciones.

"El Gobierno de España tiene que hacer un plan global para las entidades locales y nos empieza a urgir" .En este contexto, ha indicado que el Ministerio de fomento mantiene la misma subvención al transporte publico con 50 millones de euros, mientras que la caída de los usos ha sido de más del 90 por ciento.

"Si nos tenemos que endeudar se tendrá que abrir una línea ICO a bajo interés para captar esa deuda como en la crisis de 2008, cuando el Ayuntamiento se endeudó en 257 millones de euros para el pago de facturas a proveedores, pero hasta ahora no se conoce si el Gobierno central compensará el 50 por ciento del transporte público o si el Gobierno de Aragón sacará un paquete de ayudas a sectores vulnerables".

Tras esta exposición, María Navarro ha afirmado lo siguiente: "Todo lo que podamos hacer sin necesidad de depender de otras administraciones lo estamos haciendo", en referencia al plan fiscal que ha supuesto dejar de recaudar 2,8 millones de euros y aplazar el cobro de 70 millones de euros en el IBI e IAE.

"Se ha hecho un esfuerzo mucho mayor que otras administraciones que no tiene la situación económica de Zaragoza. Esta situación de pandemia ha marcado un antes y un después, que requiere de responsabilidad para no dar pasos en falso y que no permitan cumplir el fin último que es ayudar a los ciudadanos".

A colación, Sara Fernández ha apostillado que habrá medidas que no requieran aportación económica como algunas campañas que llevan a cabo con algunos sectores.

La vicealcaldesa de Zaragoza ha considerado que "tiene que haber una partida del Gobierno de España que llegue a los ayuntamientos" como ha habido para las Comunidades Autónomas.