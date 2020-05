Vox apunta al PP para presentar una moción de censura pero Génova no recoge el guante: "En este momento no"

Santiago Abascal abrió el melón durante el debate de la cuarta prórroga del estado de alarma ante la crisis del coronavirus. El líder de Vox avisó de que valora la posibilidad de presentar una moción de censura contra el Gobierno para "retratar" la gestión de Sánchez e Iglesias durante la pandemia. Y sí, la opción está sobre la mesa, incluso más allá de que salvo una fórmula quimérica, los números no dan. La intención de Vox, en cambio, parece ser lanzar el debate.

Abascal dejó sus palabras flotando en el aire y no da la sensación de que se vaya a dar en el corto plazo. De momento, Vox mira hacia el PP. "Lo único que hay es lo que dijo Santiago [Abascal]. El PP tiene esa responsabilidad de lanzar la moción de censura, pero que si no la contempla, serán otros grupos quienes deban asumirla", explican fuentes de la dirección de Vox a 20minutos.

Aunque no existen, todavía, "contactos" entre las formaciones, el partido de Abascal mantiene su postura. Lleva semanas insistiendo en la necesidad de que el Ejecutivo "dimita" porque ha aprobado un estado de alarma "ilegal", que ha convertido en un "estado de excepción". En Génova, con todo, no recogen el guante. "La posición es la marcada por Casado, en estos momentos no valoramos la opción de una moción de censura. No sabemos qué pasará en unos meses, pero en estos momentos no", confirman con rotundidad desde la dirección popular.

El líder de Vox culpó desde la tribuna directamente al Ejecutivo de haber provocado "más muertos" por Covid-19 de los que hubiera habido "con una gestión razonable" y ha lamentado además que los miembros del Consejo de Ministros hayan estado "más preocupados" en "ocultar" los fallecidos que en alertar a la población de los peligros de la pandemia.

También fue crítico Abascal con el hecho de que Ciudadanos mantuviera su voto a favor de la prórroga, desmarcándose del bloque de la derecha. Casado, por su parte, cargó contra Sánchez por "mentir" a los españoles y haberse instalado en el "absolutismo" y el "cesarismo" tras su actuación "negligente", "ineficaz" e "incompetente" en la crisis del coronavirus. Recalcó que el Ejecutivo ha fallado "en todo y a todos".

La posición del PP en la abstención sirve para no sumarse a la postura de Vox y al mismo tiempo desmarcarse de la gestión del Gobierno. Desde Génova consideran que no hacen faltas más prórrogas del estado de alarma dado que no es "necesario" para la desescalada.