Cámara de Comercio y DPT lanzan una campaña para que los multiservicios rurales dejen de ser las tiendas de los olvidos

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha apuntado que "la situación creada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia que tienen los Multiservicios rurales en nuestra provincia. No solo han sido fundamentales para responder a las demandas de consumo de la población, además se han adaptado para facilitar servicios como el reparto a domicilio que, al final, también se convierte en una labor de acompañamiento para el que necesita de hablar o tener contacto con alguien".

El cartel que se va a distribuir a través de los ayuntamientos de los 81 municipios de la provincia que cuentan con Multiservicios rurales lanza mensajes directos a los vecinos. Recuerda que "estos días están salvando el suministro en el medio rural" y pide "recuérdalas también cuando esto pase". Se les denomina las tiendas "de los olvidos" porque, en muchos casos, únicamente se va a comprar allí lo que se ha olvidado en otros establecimientos más grandes de la ciudad.

Solo 14 de los 81 multiservicios de la provincia de Teruel han estado cerrados durante el estado de alarma y ha sido por carecer de gestor.

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha dicho que "es una pena que tengamos que pasar una pandemia para que nos acordemos del buen trabajo que hacen los multiservicios, después de 20 años desde que comenzaron a trabajar".

Además, Santa Isabel ha apuntado que se está trabajando con la Diputación de Teruel "para proveer a estos establecimientos de más servicios o actividades. Tenemos encima de la mesa muchos proyectos que se han tenido que parar después del COVID-19, como una campaña para trabajar con la escuela de hostelería y realizar platos específicos con los que montar una ruta gastronómica. Lo retomaremos en septiembre".

CONSUMO LOCAL

La campaña de concienciación se apoyará también en vídeos y publicaciones en redes sociales utilizando las etiquetas #RecuerdaLaTiendaDeLosOlvidos o #ConsumeLocal. También seextenderá vía WhatsApp entre los gestores de multiservicios, pobladores del medio rural o agentes de desarrollo local.

Y tendrá alcance europeo a través de los socios del proyectoSARURE, que reúne a entidades que trabajan por la supervivencia del comercio rural y está liderado por la Cámara de Comercio de Teruel en el marco del programa Interreg Europe.

Además, a la campaña se sumarán también los multiservicios de las provincias de Huesca y Zaragoza.

LOS PROTAGONISTAS

El mensaje de concienciación que lanza la campaña resulta fundamental para el futuro de los municipios, el apoyo al sector empresarial local, garantizar el asentamiento de población y lageneración de empleo. En los vídeos que se van a mostrar en las redes sociales los protagonistas son los propios gestores de los multiservicios, que cuentan cómo han vivido el estado de alarma.Además también aparecen algunos de sus clientes contando qué ha supuesto para ellos contar con la tienda en el municipio.

La gestora del Multiservicio Rural de Olba, Rosa Pacheco, ha dicho durante la presentación de la campaña que durante el tiempo de confinamiento se ha demostrado que "la tienda es rentable si la gente del pueblo está concienciada. Si no hay concienciación, no esrentable para nada. Mis ganancias normalmente están en la hosteleria y restauración. Y en esta situación me he visto sorprendida de que haya tenido ganancias. Sí se pueden tener, solo hace falta el apoyo de los vecinos".

SUBVENCIONES PARA MULTISERVICIOS

La Diputación de Teruel convocará pronto una línea de subvenciones con una dotación de 110.000 euros para la creación o la reforma y actualización de multiservicios rurales. La institución provincial apuesta por esta fórmula para seguir ofreciendo distintos servicios en los pequeños municipios, incluso más allá de la tienda y el bar. El objetivo de las ayudas es también fomentar el empleo de los autónomos y crear economía circular.

"Esta medida no va a ser solo para el 2020. Mientras esté este equipo de gobierno va a haber apoyo a los multiservicios. Y queremos sumar a todas las administraciones. Además, queremos decir que los gestores de los multiservicios también pueden beneficiarse de las ayudas que vamos a convocar para los autónomos de municipos menores de 501 habitantes", ha apuntado el presidente de la DPT, Manuel Rando.

DESDE 2003

Los multiservicios rurales nacieron en 2003 como un proyecto innovador que facilita servicios agrupados de proximidad a las poblaciones que han quedado desabastecidas de alguno de los considerados básicos.

Se trata de un claro ejemplo de la colaboración entre la iniciativa pública y la privada, concurriendo la Cámara de Comercio, como gestora y asesora de todos los centros, el ayuntamiento como promotor que aporta el local y su acondicionamiento, la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón como entidades públicas que dan cobertura al proyecto y ayudan a la financiación en su implantación y sostenimiento, y el propio gestor del multiservicio como empresarios privados que desarrollan una actividad.