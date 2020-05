Page afea la actitud del PP y pide unidad, pues la división perjudicaría a España en reparto de fondos europeos

En rueda de prensa, y tras visitar en Casarrubios del Monte la empresa de embutidos EMCESA, el titular del Gobierno castellanomanchego ha defendido que este miércoles, durante el debate de la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados, "hubo partidos políticos que se equivocaron", y por ello les ha pedido que "retomen su trayectoria, su papel con España".

"Me da igual lo que haga ERC y lo que puedan hacer otros partidos que nunca llevan a España ni en el centro ni en el corazón, al contrario siguen siendo amenaza incluso en medio de la crisis. Pero a los partidos que han tenido capacidad de gobernar, y lo han hecho en momentos muy difíciles para el país -ha dicho en alusión al PP- les puedo reclamar vocación de consenso, porque es determinante tener imagen de unidad como país para que Europa, a la que estamos reclamando esfuerzo económico, no nos vea divididos", ha señalado García-Page.

Dicho esto, ha insistido en que "habrá más posibilidad de reclamar con dureza los fondos europeos, que ayuden a la salida económica, si evidentemente no juegan a la división y si no ven que este país titubea y no tiene unidad. Es algo que tendríamos que tener aprendido desde hace tiempo", ha añadido.

"A los sindicatos y a la gente que conozco de otros partidos más a la izquierda les he dicho que no me echen discursos ideológicos, que de eso entiendo algo. El virus no tiene ideología, no es que haya alguien que haya especulado y se haya llevado dinero, ha golpeado a empresarios, agricultores, políticos, a todo el mundo, y por ello hay que intentar una salida lo más pactada posible. El virus no puede colarse por las brechas de la desunión. Sería grave para el país", ha concluido.