Tudanca apoya que 26 zonas pasen a Fase 1 pero afea a la Junta por dar lecciones cuando CyL saldrá la última

"La decisión de la Junta se debe a un cumplimiento o no de los requisitos, a la evolución de la pandemia y a los recursos sanitarios disponibles. Lo que pone de manifiesto es que estamos mal, peor que la media del conjunto del país, y nos vamos a quedar atrás, lamentablemente, en el avance a la siguiente fase. Pero es lo responsable y realista con los datos", ha argumentado el líder socialista en rueda de prensa telemática y después de mantener una reunión con los sindicatos sanitarios de Castilla y León.

Tudanca insiste en que siempre ha tratado de evitar que el criterio elegido por la Junta en su plan de desescalada, y que gira en torno a las 248 zonas básicas de salud, en detrimento de las 11 áreas de salud o las nueva provincias que tiene la Comunidad, se convirtiera en una "tertulia pública", si bien reconoce que el ciudadano recibe mensajes "contradictorios" porque cada autonomía propone una cosa "diferente".

Por eso, ha añadido, era necesaria la "coordinación" con "criterios claros" desde el Gobierno de España y que esto no pasara a ser una batalla política como, a su juicio, está haciendo la Comunidad de Madrid, para confiar en que ese camino no lo siga Castilla y León.

"Había diferentes criterios y la Junta apostó por estas zonas básicas de salud porque es la única posibilidad que tenemos de que algunas zonas, aunque sean pequeñas, puedan avanzar. Lo terrible es que los datos no permiten que haya un avance de provincias enteras como sí va a pasar en la inmensa mayoría del país", ha continuado.

En este punto, ha aclarado, que en ningún momento pone "en duda" los criterios de los "expertos" y de la Junta, como tampoco "discute" los del Gobierno central, para insistir, sin que se tome en clave de "crítica", que la realidad es que Castilla y León "no avanza porque está peor". "No responsabilizo al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en este aspecto. Eso sí, es incompatible la situación que se está dando con decir que fuimos los primeros en reaccionar y que hemos hecho la mejor gestión. No podemos dar muchas lecciones cuando vamos a ser los últimos en salir", ha reiterado.

No obstante, aclara que será el Ministerio el que tenga la última palabra y dé el visto bueno o no a los planes de desescalada de las Comunidades Autónomas. En este punto, se ha detenido en la petición de Madrid de avanzar a Fase 1 y que "repercutiría" en Castilla y León. "Dudo mucho que el Gobierno acepte su propuesta que entiendo más como una nueva herramienta para buscar confrontación con Pedro Sánchez, porque sus datos evidencian que son el peor foco de contagio del país", ha advertido.

TREVIÑO

Por último, ha vuelto a hacer referencia a la desescalada del Condado de Treviño, insistiendo en que no se puede convertir en un debate político. "Estamos para hacer la vida más fácil al ciudadano. No conviene mezclar lo político con lo sanitario. Si se cumplen todos los requisitos sanitarios no veo problema en que avance de fase con Álava", ha repetido.

Al igual que ayer hiciera la secretaria de organización, Ana Sánchez, Tudanca ha trasladado la pregunta de si el enclave burgalés debe salir al tiempo que la provincia de Álava o de Burgos al senador 'popular' Javier Maroto. "Eso sí que tiene interés político, saber qué piensa de todo esto el senador elegido con los votos de PP y Ciudadanos y que en su día afirmó que Treviño debían pertenecer a Álava", ha concluido.