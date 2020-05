Sergio Ramos y Pilar Rubio celebran en familia el sexto cumpleaños de su hijo mayor, Sergio Jr.

Este ha sido el cuarto. No, no el cuarto hijo o hija que están esperando (tanto Pilar Rubio como Sergio Ramos ya saben si es niño o niña, el problema es que es imposible que se pongan de acuerdo con el nombre), sino el cuarto cumpleaños que celebran en pleno confinamiento.

Tras el de ellos mismos (la ahora diseñadora de ropa de baño cumplió 42 años y el capitán del Real Madrid sopló 34 velas) y el de su hijo pequeño, Alejandro, en marzo, que ya tiene dos vueltas al Sol, le ha tocado este pasado miércoles a su primogénito.

Sergio Ramos Jr. ha cumplido seis años y la colaboradora de El Hormiguero y el futbolista han preparado una fiesta familiar para que fuera un día superespecial, aunque sea imposible no lamentarse porque no pueda estar con sus amigos por culpa del aislamiento y el estado de alarma a causa del coronavirus.

Lo sabemos por el vídeo que ha subido la propia Pilar Rubio a su Instagram (donde tiene algo más de cuatro millones y medio de seguidores) y en el que disimula el embarazo teniendo sentado en sus rodillas al pequeño Marco, mientras que el defensa se ocupa del pequeño Alejandro.

En mitad de ellos, el cumpleañero, rodeado de multitud de globos de varios tamaños y colores y farolillos, frente a una tarta de chocolate adornada de estrellas y con un seis que hará que muy probablemente se cumpla su deseo.

"Seis años ya... El tiempo pasa demasiado deprisa. Lo atraparíamos para seguir disfrutando sin fin de esa melenita morena cargada de bondad, generosidad y cariño", afirma la modelo en el texto con el que ha acompañado el muy familiar vídeo.

"Hijo, deseamos que sigas creciendo con esa alegría y ese sentimiento que te hace único. Deseamos que siempre seas feliz y que sepas que tus padres y hermanos siempre van a estar a tu lado. ¡Te queremos! Happy birthday, Sergio Junior! We love you to pieces", termina escribiendo Rubio.

El vídeo, que en menos de 24 horas ya acumula casi 600.000 reproducciones, ha recibido los comentarios de multitud de amigos y conocidos del matrimonio como la periodista Nuria Roca, la aristócrata Cari Lapique o la ilustradora Rebeca Khamlichi.