Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 55 nous casos i 13 defuncions més, tres d'ells residents

Així ho ha indicat aquest dijous la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana. Dels nous contagis registrats en les últimes hores, cinc s'han detectat en la província de Castelló per PCR i 42 per test; 14 a Alacant per PCR i 86 per test; i 31 a València per PCR i 63 amb test ràpids. Hi ha sis casos de persones desplaçades, cinc d'elles positius per PCR.

En total, s'han registrat 10.592 casos positius amb PCR i 2.719 amb test. Barceló ha explicat que en aquesta jornada segueix la tendència a la baixa quant al nombre d'ingressos hospitalaris i d'UCI. Hi ha així 558 persones ingressades, 14 menys que ahir; i altres 97 en UCI.

Per províncies, hi ha 53 persones ingressades en la província de Castelló, 11 en UCI; 152 a Alacant, 43 en UCI; i 353 en la província de València, 44 en Vigilància intensiva.

També s'han produït 263 noves altes: 205 en la província de València, 35 en la d'Alacant i 23 en la de Castelló. El total acumulat d'altes ascendeix a 8.010. Per la seua banda, l'alta de professionals sanitaris global suma 1.770 -57 més que ahir-.

Respecte a les 13 defuncions, la consellera Barceló ha detallat que set s'han produït en la província d'Alacant, cinc en la de València i un en la província de Castelló. Dels morts, tres eren residents. Les morts per coronavirus des que es va iniciar la pandèmia ascendeixen a 1.315.

Pel que fa a la situació de les residències, hi ha casos positius en 67, sis menys que ahir -11 en la províncies de Castelló, 17 en la d'Alacant i 39 en la de València-. Barceló ha apuntat que s'han tancat 98 brots en aquestes instal·lacions, la qual cosa representa el 57% del total. Les residències sota vigilància activa sanitària són 30 -nou a Castelló, huit a Alacant i 13 a València-. El total de proves practicades a la població sumen 187.144 -130.333 PCR i 56.811 test ràpids-.

Aquestes dades, ha manifestat la consellera, posen en relleu que el nombre d'altes en les últimes dos setmanes s'ha incrementat un 60%, mentre que els ingressos hospitalaris i en UCI s'han reduït en un mes un 64%. "Aquesta situació ens convida a l'esperança", ha postil·lat.