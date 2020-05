Coronavirus.- La Vall d'Uixó inicia la desinfecció dels Coves de Sant Josep abans de la seua reobertura

Aquesta desinfecció forma part de les recomanacions de l'últim informe elaborat per la ISCA -International Show Caves- relacionat amb la pandèmia de la Covid-19. És la primera de les quals es realitzaran en els Coves i el Paratge de Sant Josep abans de la reobertura, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Així, s'estan aprofitant aquestes setmanes per a treballar en totes les mesures de seguretat i higiene per a la nova etapa, una vegada estiga permesa l'activitat turística. A més l'Ajuntament de la Vall d'Uixó està elaborant un manual de crisi per a poder obrir amb totes les garanties per als visitants i per als treballadors.

El Consorci Provincial de Bombers també ha desinfectat el Paratge de Sant Josep, dins d'aquest protocol de preparació de la reobertura dels Coves de Sant Josep i de l'inici de l'activitat d'hoteleria. També és una zona que molts veïns estan utilitzant aquests primers dies de la desescalada per a practicar esport o passejar.