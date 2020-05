Chivite dice a Na+ que "el uso de los test no está a disposición ni de la arbitrariedad ni el populismo"

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre "los motivos por los que no se ha aprovechado el potencial de Navarra para realizar pruebas diagnósticas".

Ha explicado la presidenta que "la estrategia de los test se ha ido adecuando a cada momento, ha ido cambiando y para realizar test es necesaria una acreditación oficial" y "cuando el Ministerio autorizó extender a otros centros, en Navarra lo hemos hecho con la acreditación del Instituto Carlos III".

Según ha dicho, "la pregunta que nos tenemos que hacer en cada fase no es la misma". "No se trata tanto de cuántos test vamos a hacer sino a quién, por qué y para qué. Partimos de la base de que no hay que hacer los test a toda la ciudadanía navarra", ha añadido.

Chivite ha señalado que "en cada fase la respuesta nos marcará como actuar, estableciendo a quién, por qué y para qué". "Si su grupo tiene alguna propuesta me gustaría escucharla", ha señalado.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que "las estrategias que han tenido éxito en el mundo se han basado en dos pilares, la realización de test masivos y el desarrollo de sistemas de identificación y aislamientos, y no son criterios arbitrarios ni populistas, han sido sinómino de éxito".

Ha señalado que "en Navarra el número de pruebas ha sido insuficiente y ha llegado tarde". "Ha habido más de 16.000 personas que han estado en casa sin saber si tenían o no la enfermedad, que han salido de casa sin saber si podían contagiar", ha dicho, para afirmar que "Navarra tenía capacidad para realizar muchos más test, ¿por qué no se hicieron desde el principio? Hubiéramos tenido menos personas contagiadas y los datos serían otros".

En su opinión, "se podían haber hecho las cosas de otra manera". "El número es importante y ustedes llevan jugando con los números. ¿Por qué no se ha usado la capacidad de 6.000 pruebas diarias en Navarra? Entre el 20 de abril y el 15 de mayo han hecho una media de 250 PCR diarias y decían que eran 500; y del 21 a 27 de abril el Gobierno decía que hacía 1.400 PCR y se hacía una media de 859", ha criticado, para añadir que "se hace una media de 906 PCR al día".

La presidenta ha respondido que "el Gobierno ha contado la capacidad que tenemos y en el portal de transparencia están los test que se hacen cada día". Ha acusado así al portavoz de Navarra Suma de "malinterpretar los datos que el departamento da".